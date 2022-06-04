Президент отреагировал на участившиеся случаи солдатских смертей в армии

Фото: иллюстративное

Президент Касым-Жомарт Токаев обратил самое серьёзное внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал "Борт №1".

Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником — секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым — с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем.

Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны.

Ранее стало известно о смерти солдата-срочника Едиля Тешебаева в воинской части погранслужбы КНБ РК в Бейнеуском районе. Родственникам погибшего сообщили о смерти сегодня утром, 4 июня. По словам старшего брата Нуржаусына Тешебаева, в воинской части ему сказали, что солдат повесился — на шее у него было два ремня.





Как сообщили Lada.kz родные погибшего солдата, в его блокноте найдены записи, в которых он отдельно обращается к матери, отцу, братьям и родственникам.

Накануне смерти он позвонил домой и просил перевести ему 5000 тенге.



В марте этого года Едилу Тешебаеву исполнилось 19 лет. Он должен был демобилизоваться в августе этого года. В родном Сарыагашском районе Туркестанской области, откуда его призвали на службу, у него остались отец, мать и трое братьев.



Родные собираются выезжать в воинскую часть. Они попросили президента страны вмешаться в данную ситуацию и требуют провести честное расследование с наказанием виновных лиц.

