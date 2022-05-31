Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz
.
Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали большое вознаграждение за счёт привлечения новых участников.
В АФМ сообщили, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору. Другие подробности расследования в ведомстве не разглашают.
"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Sincere Systems, просим обратиться по телефону доверия АФМ", — говорится в сообщении Агентства.