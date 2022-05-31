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Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ 31 мая, 14:06
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Пострадавших от финпирамиды Sincere Systems ищет АФМ

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК пресечена работа финансовой пирамиды Sincere Systems, передаёт BaigeNews.kz.

Финпирамида действовала под видом маркетинговой инвестиционной компании. Её организаторы предлагали жителям внести большие суммы в инвестпроекты и обещали большое вознаграждение за счёт привлечения новых участников.

В АФМ сообщили, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору. Другие подробности расследования в ведомстве не разглашают.
"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью Sincere Systems, просим обратиться по телефону доверия АФМ", — говорится в сообщении Агентства.
#финансовая пирамида #АФМ #Нур-Султан #мошенничество
31 мая, 14:06
1665
Журналист

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