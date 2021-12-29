Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Порядка двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане
Порядка двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане | BaigeNews.kz 29 декабря, 11:22
2319
Фото: акимат Нур-Султана

Порядка двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

Из-за сильного снегопада коммунальные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, 29 декабря в снегоуборочных работах в столице задействовали более тысячи единиц спецтехники и около двух тысяч дорожных рабочих. В ночь с 28 на 29 декабря из города вывезли более семи тысяч кубометров снега, для чего грузовики совершили 572 рейса на снежные полигоны.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.", - объяснили в столичном акимате.

В общем с начала зимы из Нур-Султана вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега.


#снегопад #коммунальные службы #акимат Нур-Султана
29 декабря, 11:22
2319
Журналист

Рекомендуем