Порядка двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

Фото: акимат Нур-Султана

Из-за сильного снегопада коммунальные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, 29 декабря в снегоуборочных работах в столице задействовали более тысячи единиц спецтехники и около двух тысяч дорожных рабочих. В ночь с 28 на 29 декабря из города вывезли более семи тысяч кубометров снега, для чего грузовики совершили 572 рейса на снежные полигоны.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.", - объяснили в столичном акимате.

В общем с начала зимы из Нур-Султана вывезли более 1,3 миллиона кубометров снега.