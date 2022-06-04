Патриотов Казахстана наградили в Нур-Султане

Фото: Майра Токаш

В Нур-Султане прошел “Форум патриотов”, который собрал порядка 1500 делегатов из разных регионов страны. Участие в форуме приняли видные представители культуры, общественные и государственные деятели, учёные, передает BaigeNews.kz . Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия государственных символов Казахстана.

“В этом зале собралась прогрессивная молодёжь страны, и я убеждён, что за вашим трепетным отношением к государственным символам стоят гордость за страну, любовь к Родине, и подлинное народное единство”, – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев, обращаясь к участникам форума.





В ходе форума состоялось торжественное награждение победителей номинации “Патриот года” по следующим направлениям:

"Наука и образование"

Асхат Жумабеков − победитель Европейского конкурса Европейской Ассоциации образовательных исследований;

Максим Здоровец − физик, руководитель лаборатории инженерного профиля по развитию трековых мембранных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, кандидат физико-математических наук.





"Культура и спорт"

Александр Герлиц − бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, завоевал единственную медаль для страны;

Гүлнұр Мамасарипова − телепродюсер, сценарист.





"Медицина и волонтёрство"

Кунсулу Закарья − разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции;

Абылайхан Абдраш − волонтёр, оказывал профессиональную медицинскую помощь во время пандемии в городе Нур-Султан. Также для оказания медицинской помощи для населения создал РОО "Медицинская молодёжь Казахстана".





"Промышленность и сельское хозяйство"

Бейбит Асанов − бизнесмен, за собственные средства построил в своём родном селе Погадаева в ЗКО спортивный комплекс. В настоящее время в нём сельчане тренируются и проводят культурные мероприятия;

Аманжол Арипов − директор ТОО "БАХА SӦHNE", построил в селе Покровка Атбасарского района Акмолинской области завод по производству овсяных хлопьев. Фирма имеет откормплощадку на 1000 голов КРС.





"Технология и бизнес"

Оркен Мамырбаев − совместно с компанией Phillips разработал программное обеспечение, позволяющее преобразовать казахскую речь в текст. Данная технология разработана впервые для развития и интеграции казахского языка в информационное пространство;

Сабыржан Акбаров − бизнесмен и меценат. В 2021 году в результате прорыва плотины Сардобинского водохранилища оказал помощь жителям Мактааральского района Туркестанской области. Также в прошлом году в связи с засухой в период дефицита фуража оказал помощь в сборе сена для жителей Мангистауской области.





"Граждане, проявившие особое мужество"

Улан Мырзабай − гвардеец с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной во время январских событий в городе Актобе;

Сабит Шонтакбаев – рискуя собственной жизнью, спас трёхлетнюю девочку, которая едва не упала с восьмого этажа.

















Автор фото: Майры Шапагат