Охрана окружающей среды, капремонт машин и полезные ископаемые – во что предпочитают инвестировать в регионах РК

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В аналитическом Telegram-канале Первого кредитного бюро рассказали о том, во что предпочитают инвестировать в регионах Казахстана в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz.

Больше всего инвестиций в охрану окружающей среды вложили в Жамбылской области. За четыре месяца 2022 года общий объём вложений в окружающую среду в Жамбылской области составил 9,5 миллиарда тенге – это 42% от общереспубликанского показателя. В 2021 году регион также с солидным отрывом лидировал по инвестициям такого рода: 52,8 миллиарда тенге (32,2 процента от уровня всей республики).

Больше всего средств в разведку полезных ископаемых вкладывается в Актюбинской области. Инвестиции в январе-апреле 2022 года составили 11,2 миллиарда тенге (26,3 процента от общереспубликанского объема). Причём масштабные инвестиции в регионе начались давно: регион остаётся самым привлекательным для разведки уже пятый год.

• в 2018 году инвестиции составили 117,2 миллиарда тенге (35,6 процента от общереспубликанского уровня);

• в 2019 году – 151,7 миллиарда тенге (45,8 процента);

• в 2020 году – 79,5 миллиарда тенге (50,6 процента);

• в 2021 году – 140,1 миллиарда тенге (57 процентов).

В Павлодарской области больше, чем в остальных регионах республики вкладывают средства в капитальный ремонт машин, оборудования и транспорта. Так было в 2020 году (24,3 миллиарда тенге или 17 процентов), в 2021 году (43,8 миллиарда тенге или 20,4 процента) и 2022 году (12,2 миллиарда тенге или 26,1 процента).