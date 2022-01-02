Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Один человек погиб, еще двое – пострадали при ДТП в Атырауской области
Один человек погиб, еще двое – пострадали при ДТП в Атырауской области | BaigeNews.kz 2 января, 23:16
2988
Фото: ATPress.kz

Один человек погиб, еще двое – пострадали при ДТП в Атырауской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Атырауской области 1 января. Погиб мужчина 1968 года рождения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ATPress.kz

Дорожная авария произошла в посёлке Макат.

Как сообщает департамент полиции Атырауской области 1 января около 17.00 часов столкнулись автомобили марок Lada Priora и SsangYong. В результате погиб мужчина 1968 года рождения, ещё двое госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что полицейский сбил насмерть своего коллегу на трассе Семей – Усть-Каменогорск. ДТП произошло под утро 2 января на 25-м километре автодороги Семей − Усть-Каменогорск.

#дтп #смерть #Атырау
2 января, 23:16
2988
Журналист

Рекомендуем