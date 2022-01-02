Один человек погиб, еще двое – пострадали при ДТП в Атырауской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Атырауской области 1 января. Погиб мужчина 1968 года рождения, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на ATPress.kz
Дорожная авария произошла в посёлке Макат.
Как сообщает департамент полиции Атырауской области 1 января около 17.00 часов столкнулись автомобили марок Lada Priora и SsangYong. В результате погиб мужчина 1968 года рождения, ещё двое госпитализированы с различными телесными повреждениями.
Ведется следствие.
Ранее сообщалось о том, что полицейский сбил насмерть
своего коллегу на трассе Семей – Усть-Каменогорск. ДТП произошло под утро 2 января на 25-м километре автодороги Семей − Усть-Каменогорск.