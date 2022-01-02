Смертельная авария с участием двух полицейских произошла в ВКО

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ДТП произошло под утро 2 января на 25-м километре автодороги Семей − Усть-Каменогорск.
Ехавший со стороны Семея водитель автомобиля марки Lada-2170 допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.
"Оба участника дорожно-транспортного происшествия являются сотрудниками полиции. Их одновременное нахождение на месте происшествия не связано друг с другом, оба следовали домой. По предварительной версии, пострадавший находился на проезжей части ввиду опрокидывания своего транспортного средства", − сообщили в ДП ВКО.
В отношении допустившего наезд водителя проводятся необходимые следственные действия.
"Согласно акту медицинского освидетельствования, он был трезв", − уточнили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
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