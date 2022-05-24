НПП "Атамекен" призывает бизнесменов принять активное участие в референдуме

Фото: НПП "Атамекен"

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" призывает бизнес-сообщество принять участие в референдуме, передаёт BaigeNews.kz.

Бизнесменам Казахстана зачитали поправки в Конституцию и объяснили важность участия в предстоящем референдуме.

"Я считаю, что политические реформы прямым образом затронут экономику: это избрание в парламент, который принимает законы, которые касаются предпринимателей, предприниматели, являющиеся гражданами Казахстана, могут обращаться в Конституционный суд, если посчитают, что тот или иной нормативно-правовой акт противоречит Конституции. В целом все реформы, которые предполагаются, мы считаем, что прямым образом затронут экономику, потому что экономика зиждется на законах", – сказал заместитель председателя правления, член правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров на встрече с представителями бизнес-сообщества.

По данным НПП, в стране зарегистрировано более 1,5 миллиона предпринимателей, из них активных 1,4 миллиона.

"Все бизнесмены, которым небезразлична судьба Казахстана, должны принять участие в референдуме и отдать свой голос. Сегодня представители из регионов говорили, что в целом референдум поддерживают, но по отдельным нормам, в которые вносятся изменения, у них были дополнения. Поднимали важный вопрос касательно поправок о том, что земля, недра, природные ресурсы будут принадлежать народу: как будут выплачиваться регулярные дивиденды? Мы считаем, что этот вопрос очень важный, но он должен решаться уже на уровне законов, когда изменения в Конституцию будут изменены, то уже на уровне законов соответствующими рабочими группами будет этот вопрос прорабатываться", – пояснил Устемиров.

Напомним, что республиканский референдум по поправкам в Конституцию Казахстана пройдёт 5 июня. В день его проведения в стране заработают 10 013 избирательных участков. Всего в референдуме смогут участвовать более 11 миллионов казахстанцев.



6 мая был опубликован проект поправок в Конституцию Казахстана, с которым можно ознакомиться здесь.