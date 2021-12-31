Новые ограничения для казахстанцев с 5 января: подробности рассказали в МВК

Введение новых ограничений, которые начнут действовать в Казахстане с 5 января 2022 года, прокомментировали в МВК по нераспространению Covid-19, передает BaigeNews.kz
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Напомним, с 5 января 2022 года по постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана в будни и выходные вход в ТРЦ, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, караоке разрешается
только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса.
Принимаемые меры основаны с учетом скорости распространения и передачи варианта коронавируса "Омикрон", который выявлен уже в 110 странах мира, тогда как на 30 ноября это было всего 10 стран.
Об этом заявили в межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19.
"Система здравоохранения ряда стран испытывает перегрузку, связанную с быстрым распространением варианта "Омикрон". В этой связи принимаемые меры направлены на сохранение стабильности эпидемиологической ситуации, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер", — объяснили новые ограничения в МВК.
Здесь напомнили, что заразность омикрона в пять раз выше, чем вариант "Дельта", а также отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.
Ранее в Минздраве предложили
впускать в здания людей только с "зеленым" статусом в приложении Ashyq.
Предложение касалось посещения ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, банков, отделений АО "Казпочта", ЦОНов.