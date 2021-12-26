Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Новые качели за 2,5 миллиона тенге сломали на площади в Актау
Новые качели за 2,5 миллиона тенге сломали на площади в Актау | BaigeNews.kz 26 декабря, 22:22
2108
Фото: городского акимата

Новые качели за 2,5 миллиона тенге сломали на площади в Актау

В Актау неизвестные сломали малую архитектурную форму "Качели", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

МАФ находится на центральной площади Ынтымак. Причем подрядчик − ТОО Clover media group – еще даже не завершило установку объекта.

"Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения, и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится", − возмутилась жительница Актау Галия.

В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма "Качели" еще не принята на баланс.

"Теперь компания ТОО Clover media group будет проводить восстановительные работы", − отметили в акимате.

Стоимость МАФа "Качели" составляет 2 553 441 тенге.


#вандализм #вандалы
26 декабря, 22:22
2108
Журналист

Рекомендуем