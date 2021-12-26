Новые качели за 2,5 миллиона тенге сломали на площади в Актау

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МАФ находится на центральной площади Ынтымак. Причем подрядчик − ТОО Clover media group – еще даже не завершило установку объекта.
"Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения, и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится", − возмутилась жительница Актау Галия.
В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма "Качели" еще не принята на баланс.
"Теперь компания ТОО Clover media group будет проводить восстановительные работы", − отметили в акимате.
Стоимость МАФа "Качели" составляет 2 553 441 тенге.
Hype news