Новые качели за 2,5 миллиона тенге сломали на площади в Актау

Фото: городского акимата

В Актау неизвестные сломали малую архитектурную форму "Качели", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

МАФ находится на центральной площади Ынтымак. Причем подрядчик − ТОО Clover media group – еще даже не завершило установку объекта.

"Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения, и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится", − возмутилась жительница Актау Галия.

В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма "Качели" еще не принята на баланс.

"Теперь компания ТОО Clover media group будет проводить восстановительные работы", − отметили в акимате.

Стоимость МАФа "Качели" составляет 2 553 441 тенге.