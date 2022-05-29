Названы победители Каннского фестиваля

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"Золотую пальмовую ветвь" 75-го Каннского кинофестиваля получил фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда "Треугольник печали", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Twitter кинофестиваля.
"Треугольник печали" – это сатирическая драма о мире влиятельных и сверхбогатых людей, помешанных на деньгах, удовольствиях и своей внешности. Помимо прочего, ее действие разворачивается на роскошной яхте, которую захватывают морские пираты, а потом она терпит крушение. Пассажиры оказываются на необитаемом острове, где их иерархия резко меняется. Эта картина – об абсурдности капитализма, властных отношений и социального неравенства.
Рубен Эстлунд уже удостаивался "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в 2017 году за свою ленту "Квадрат".
Полный список победителей:
"Золотая пальмовая ветвь" – "Треугольник печали" (Рубен Эстлунд)
Гран-при – "Звёзды в полдень" (Клер Дени) и "Близко" (Лукас Донт)
Лучший режиссёр – Пак Чхан-ук ("Решение уйти")
Лучший сценарий – Тарик Салех ("Парень с небес")
Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо ("Посредник")
Лучшая женская роль – Зара Амир Эбрахими ("Священный паук")
Приз жюри – "Иа" (Ежи Сколимовский) и "Восемь гор" (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)
"Золотая камера" – "Боевой пони" (Райли Кио и Джина Гаммелл)
Cпециальный приз в честь 75-летия кинофестиваля – "Тори и Локита" (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны).
75-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.
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