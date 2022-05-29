Названы победители Каннского фестиваля

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В этом году в конкурсе участвовал 21 фильм.

"Золотую пальмовую ветвь" 75-го Каннского кинофестиваля получил фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда "Треугольник печали", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Twitter кинофестиваля.





"Треугольник печали" – это сатирическая драма о мире влиятельных и сверхбогатых людей, помешанных на деньгах, удовольствиях и своей внешности. Помимо прочего, ее действие разворачивается на роскошной яхте, которую захватывают морские пираты, а потом она терпит крушение. Пассажиры оказываются на необитаемом острове, где их иерархия резко меняется. Эта картина – об абсурдности капитализма, властных отношений и социального неравенства.

Рубен Эстлунд уже удостаивался "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в 2017 году за свою ленту "Квадрат".

Полный список победителей:



"Золотая пальмовая ветвь" – "Треугольник печали" (Рубен Эстлунд)

Гран-при – "Звёзды в полдень" (Клер Дени) и "Близко" (Лукас Донт)

Лучший режиссёр – Пак Чхан-ук ("Решение уйти")

Лучший сценарий – Тарик Салех ("Парень с небес")

Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо ("Посредник")

Лучшая женская роль – Зара Амир Эбрахими ("Священный паук")

Приз жюри – "Иа" (Ежи Сколимовский) и "Восемь гор" (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)

"Золотая камера" – "Боевой пони" (Райли Кио и Джина Гаммелл)

Cпециальный приз в честь 75-летия кинофестиваля – "Тори и Локита" (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны).

75-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.