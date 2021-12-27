Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса | BaigeNews.kz 27 декабря, 23:54
2180
Фото: Pixabay

Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, передает Liter.kz со ссылкой на газету The Sun.

Об этом сообщил генеральный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

По словам специалиста, этот симптом может появиться ещё до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".

К признакам инфицирования "омикроном" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Напомним, омикрон-штамм коронавирус обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. По официальным данным, новый штамм COVID-19 зафиксирован в 106 странах мира. В Казахстане "омикрон" не обнаружен.
#омикрон-штамм #здоровье #коронавирус
27 декабря, 23:54
2180
Журналист

Рекомендуем