Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, передает Liter.kz со ссылкой на газету The Sun
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Об этом сообщил генеральный директор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.
По словам специалиста, этот симптом может появиться ещё до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".
К признакам инфицирования "омикроном" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Напомним, омикрон-штамм коронавирус обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. По официальным данным, новый штамм COVID-19 зафиксирован в 106 странах мира. В Казахстане "омикрон" не обнаружен.