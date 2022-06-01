Мужчину избили до комы в Павлодаре. Полиция начала расследование

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Павлодарца избили прямо на улице. Он получил тупую травму живота, перелом носа, черепно-мозговую травму и впал в кому, но его удалось откачать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что подозреваемого в избиении уже задержали. Пострадавший находится в областной клинической больнице им. Султанова.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области рассказали, что по этому факту проводится досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Павлодара.

Прочую информацию в интересах следствия не разглашают.