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Мужчину избили до комы в Павлодаре. Полиция начала расследование | BaigeNews.kz 1 июня, 09:51
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Фото: Бауыржан Жуасбаев

Мужчину избили до комы в Павлодаре. Полиция начала расследование

Павлодарца избили прямо на улице. Он получил тупую травму живота, перелом носа, черепно-мозговую травму и впал в кому, но его удалось откачать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что подозреваемого в избиении уже задержали. Пострадавший находится в областной клинической больнице им. Султанова.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области рассказали, что по этому факту проводится досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания Павлодара.

Прочую информацию в интересах следствия не разглашают.


#избиение #расследование #полиция
1 июня, 09:51
1398
Журналист

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