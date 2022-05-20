"Меня били и пугали" - экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео из соцсетей
Бывший аким города Кульсары в Атырауской области Каржау Шаргабаев сделал заявление по поводу видео, которое появилось в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
На скандальном видео, которой распространил Telegram-канал Qumash, экс-акима якобы поймали в Атырау с пакетиками с неизвестным веществом. Эти пакетики несколько раз попросили забрать с определённого места его знакомые, рассказал Каржау Шаргабаев на видео.
Между тем, Каржау Шаргабаев записал видеообращение и разместил его на своей странице в Facebook. С его слов, видео с якобы его признанием в помощи закладчикам наркотиков было записано 19 мая под давлением угроз со стороны группы лиц. На фото он показал ссадины, которые остались на его теле вследствие избиения. И заявил, что не имеет никакого отношения к тому, о чём его заставили говорить на видеокамеру.
"19 мая я ездил в село Томарлы близ Атырау по просьбе знакомого забрать одну вещь. Там ко мне подошли незнакомые люди и потребовали показать мои документы и телефон. Они пугали меня, забрав телефон, искали в нём что-то. После приехали около семи-восьми человек, окружили меня, нашли в моих документах визитку, сохранившуюся с тех пор, когда в 2019 году я работал акимом города Кульсары. Используя эту визитку, они сняли меня на видео. Я записал это видео из страха за своё здоровье, жизнь и семью. Это были не мои мысли, меня били и пугали, угрожали, что убьют и закопают. Таким образом было записано это видео. Вы видели моё состояние на нём: изо рта шла кровь", - сказал в видеообращении Каржау Шаргабаев.
Он отметил, что работал акимом Кульсары полгода и в июне 2019 года уволился по своему желанию.
Экс-аким заявил, что намерен наказать тех, кто избил его и распространил нелицеприятное видео.
"В соответствии с законом обращусь с заявлением в различные органы и буду добиваться справедливости. Сейчас я получаю лечение в связи с состоянием здоровья", - отметил он.
В департаменте полиции Атырауской области заявили, что по данному факту проводится проверка и иная информация не подлежит разглашению.
Каржау Шаргабаев родился 14 ноября 1981 года в Жылойском районе Атырауской области. С 2011 по 2016 годы работал главным специалистом в аппарате акимата Кульсары. С 2016 по 2017 годы работал заместителем акима Кульсары. С 2017 по 2018 годы – аким сельского округа Жана Каратон. С 29 декабря 2018 года по июнь 2019 года – аким Кульсары.