Каждый третий ребенок в Казахстане рождается в многодетной семье

Ковидный карантин в Казахстане пошел на пользу рождаемости: второй год в стране обновляются рекорды по количеству новорожденных, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Energyprom.kz
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В 2020 году в стране родились 426,8 тысячи малышей. Однако 2021 год побил и этот рекорд: численность новорождённых достигла сразу 446,5 тысячи детей, плюс 4,6% к 2020-му и сразу плюс колоссальные 11% — к "докоронавирусному" 2019-му. Только за три месяца текущего года уже было зарегистрировано 95,6 тысячи актов о рождении, то есть беби-бум продолжается и в 2022-м.
Коэффициент рождаемости в 2021 году также поставил новый рекорд: 23,5, то есть на 10 тыс. казахстанцев приходится уже 235 новорождённых. Для сравнения: 20 лет назад коэффициент составлял лишь 14,91 — это 149 новорождённых на 10 тысяч человек населения.
Более того, коэффициент суммарной рождаемости достиг 3,32, то есть на одну женщину приходится в среднем уже более 3 детей — такие рекордные показатели в Казахстане фиксируются только в последние два года. Для сравнения: в 1999 году коэффициент составлял всего 1,8, то есть не каждая казахстанка рожала даже второго ребенка.
Примечательно, что сразу 125,1 тысячи детей, или 28% от общей численности новорожденных в 2021 году, были рождены в многодетных семьях, то есть стали четвертыми и более по очередности рождения.
Напомним, в Казахстане многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре ребенка или более.
Более того, 95 малышей были рождены в семьях с десятью и более детьми.