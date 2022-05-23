"КазАвтоЖол" начал служебное расследование по размыву дороги на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск"

Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Национальная компания "КазАвтоЖол" начала служебное расследование для выяснения всех обстоятельств смыва трубчатого перехода на трассе Алматы-Усть-Каменогорск в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

По данным "КазАвтоЖол", в широкое русло перехода запроектировали водопропускную трубу с минимальным диаметром. При выявлении нарушений виновных привлекут к ответственности согласно законодательству РК.

"Договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году. Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО "Каздорпроект" Алматы и соглосовано филиалом "КазАвтоЖол" — "Дирекция по строительству", службой технического надзора ТОО "ГК Инжиниринг", подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения", — объяснили в компании.

Кроме того, чтобы не повторилась ситуация, как на трассе между Алматы и Усть-Каменогорском, "КазАвтоЖол"Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Мобилизовали 16 единиц специальной техники и порядка 20 дорожных рабочих. Участок трассы остаётся закрытым.

Напомним, 22 мая трасса Алматы-Усть-Каменогорск оказалась буквально "разрезана" поперёк из-за того, что солидный участок дороги смыло дождём. На участке ограничили движение для всех видов транспорта.