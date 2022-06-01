Казахстан не ограничивает работу российских и белорусских грузоперевозчиков – МИИР РК

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как напомнили в министерстве, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок, для защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку".

В Казахстане эти требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении". За нарушение этих требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом, требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков.

Аналогичные требования в России установили приказом министра транспорта РФ в последующем новом приказе Минтранспорта РФ "Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств". Штраф за нарушение этой нормы в РФ составляет 150 000 рублей.

"Следует подчеркнуть, что недавно, в связи с текущей геополитической ситуацией, российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать. После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и России 30 мая 2022 года, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года", — рассказали в МИИР.

При этом стоит отметить, что законодательством Республики Казахстан не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа.