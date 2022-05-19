Карин поздравил сборную РК с успешным выступлением на Сурдлимпийских играх

Он поздравил с успешным выступлением спортсменов, участвовавших в XXI летних Сурдлимпийских играх.

"Наша сборная команда завоевала три золотые, семь серебряных и 18 бронзовых медалей. Это результат неустанного труда и высокой самоотдачи спортсменов и тренеров. Ваши достижения вновь продемонстрировали большой потенциал отечественного спорта. Хочу поблагодарить всех наших победителей, благодаря которым гордо взметнулся ввысь казахстанский флаг. Уверен, что вы и впредь будете достойно защищать честь страны на представительных международных соревнованиях", – говорится в телеграмме.