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Карин поздравил сборную РК с успешным выступлением на Сурдлимпийских играх | BaigeNews.kz 19 мая, 15:31
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Карин поздравил сборную РК с успешным выступлением на Сурдлимпийских играх

Государственный секретарь Ерлан Карин направил поздравительную телеграмму членам национальной сборной по cурдлимпийским видам спорта, сообщает BaigeNews.kz.

Он поздравил с успешным выступлением спортсменов, участвовавших в XXI летних Сурдлимпийских играх.

"Наша сборная команда завоевала три золотые, семь серебряных и 18 бронзовых медалей. Это результат неустанного труда и высокой самоотдачи спортсменов и тренеров. Ваши достижения вновь продемонстрировали большой потенциал отечественного спорта. Хочу поблагодарить всех наших победителей, благодаря которым гордо взметнулся ввысь казахстанский флаг. Уверен, что вы и впредь будете достойно защищать честь страны на представительных международных соревнованиях", – говорится в телеграмме.

Госсекретарь пожелал спортсменам благополучия и новых успехов.


#Сурдлимпийские игры
19 мая, 15:31
1714
Журналист

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