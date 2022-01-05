Какие требования митингующих мангистауцев выполнят, пояснил вице-премьер

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Вице-премьер РК Ералы Тугжанов сообщил об удовлетворении некоторых требований митингующих и возобновлении работы интернета, передает корреспондент BaigeNews.kz . Он записал видеообращение жителям Мангистауской области."Уважаемые мангистауцы! Священный мангистауский регион занимает особое место для меня. Мне посчастливилось два года плечом к плечу проработать вместе с вами (в 2017-2019 годах он был акимом Мангистауской области - прим. ред.). Я сам свидетель того, что местное население трудолюбивое, дружелюбное и с широкой души", - сказал вице-премьер.Он перечислил ряд решений, которые приняты правительственной комиссией, созданной по поручению Президента РК."Сегодня утверждено, что литр сжиженного газа будет стоить 50 тенге. Во-вторых, согласно нашему обещанию, заработали интернет-ресурсы. В третьих, был разговор о том, чтобы правоохранительные органы не преследовали участников протестов. Это решение тоже приводится в действие. В четвёртых, вахтовые работники с Каражанбаса будут обеспечены транспортом до Актау, как предложили те, кто принимал участие в комиссии. Этот вопрос сегодня тоже нашёл свое решение", - отметил Тугжанов.По его словам, и другие вопросы в ближайшее время будут рассмотрены."Решение этих вопросов сегодня на прямом контроле главы государства. Уважаемые братья, призываю вас не поддаваться на провокации и не допускать правонарушений. Прошу проявить терпение и верить только официальной информации. Единство народа - наша главная ценность. Прошу не забывать об этом", - заявил Тугжанов.Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "ҚазМұнаГаз".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь выступил с заявлением из-за ситуации с протестами в стране.