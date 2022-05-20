Какая погода ожидает казахстанцев 20 мая

Фото: Бауыржан Жуасбаев

На большей части Казахстана 20 мая ожидаются дожди, на западе - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе области - с пыльной бурей. На западе страны в ночные часы ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На северо-восток и центр страны будет оказывать влияние отрог антициклона, поэтому ожидается погода без осадков.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В центре, на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на востоке 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на востоке области 23-28 м/с.

Днём на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

Днём на западе, юге, севере Актюбинской области ожидаются гроза, на севере области град, ночью на западе области – туман, усиление ветра ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с.

Днём в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днём на юго-востоке области – пыльная буря, усиление ветра 15-20, на севере области временами 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, на западе, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части Атырауской области ожидаются гроза, усиление ветра на большей части области 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на северо-востоке, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на севере Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.