Какая погода ожидает казахстанцев 28 декабря

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С прохождением ложбины Северо-Западного циклона 28 декабря на большей части Казахстана ожидается снег, усиление ветра с низовой метелью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге, юго-востоке и в центре страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке, севере, западе страны – гололед.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре, на юге области с низововй метелью, на севере области – туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью и гололедом, на юго-западе области – туман.

На севере, востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

В Акмолинской области ожидается низовая метель, на северо-западе, юго-востоке области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, на западе области усиление ветра 18 м/с.

На востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на юге Кызылординской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на северо-западе, севере Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.⠀