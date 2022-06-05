Как проходит голосование на левобережье Нур-Султана

5 июня в Казахстане проводится референдум по внесению изменений в Конституцию. В 07:00 по всей стране открылись более восьми тысяч участков. Всего в республике 10 012 избирательных участков. Голосование на них продлится до 20:00. После этого начнётся подсчет голосов, чтобы определить итоги референдума.





Корреспондент BaigeNews.kz посетил в Нур-Султане избирательный участок №111, расположенный в Национальной академической библиотеке. Здесь работают 11 членов комиссии, представляющие различные партии и общественные объединения.





Желающие проголосовать собрались возле избирательного участка ещё до его открытия. Одним из первых здесь проголосовал премьер-министр страны Алихан Смаилов.





В голосовании на этом же избирательном участке приняли участие спикер сената Маулен Ашимбаев и государственный секретарь РК Ерлан Карин.





Как отметил Карин, он впервые принял участие в референдуме в студенческие годы.

"Я принял участие в референдуме, который проводился в 1995 году. Тогда был студентом. В составе инициативной группы мы разъясняли населению важность Конституции. Сегодня прибыл на участок с супругой и дочерью. Другим детям ещё не исполнилось 18 лет. Они остались дома. Конечно, обсуждали дома, за столом идею референдума, те изменения, которые инициируются. Особенно мне было приятно подискутировать со своими детьми. На примере своих детей, понимаю, что молодые люди активно интересуются процессами, которые происходят в стране. Думаю, что особенность нынешнего референдума в том, что очень большой интерес молодёжи. Это один из самых позитивных моментов нынешнего референдума", - сказал госсекретарь.





Студентка Евразийского национального университета имени Гумилёва Молдир участвует в голосовании впервые. Для того, чтобы проголосовать на избирательном участке в Нур-Султане, она съездила за выпиской в родной город:

"У меня не было сомнений – идти или не идти на референдум. Это важное событие, можно сказать историческое. Вообще мы собирались идти вместе с друзьями, но оказалось, что относимся к разным участкам".

"Это важные конституционные реформы, направленные на наше благо. Поэтому я не мог проигнорировать референдум. Мы пришли пораньше, пока народу немного. Думаю, что к обеду людей будет много на участках", - рассказал он.

"Мы ознакомились с предлагаемыми изменениями в Конституцию, получили достаточно полную информацию. А также ознакомились с процессом, который был на подготовительном этапе. Мы обратили внимание, что достаточно высокая активность граждан. Это хороший показатель, что казахстанцы проявляют активную жизненную позицию, им небезразлична судьба своей страны. Честно говоря, я думал, что в воскресный день люди будут просыпаться только к 10-11 часам, а здесь они собирались уже с семи утра", - отметил он.



"Мы представляем Межпарламентскую ассамблею – это около восьми стран. Все находятся в Нур-Султане, а также в его пригороде. Мы очень хотели бы сегодня посетить 120 участков, чтобы была объективная картина. Избирательная комиссия подготовилась очень хорошо, мы видим их активную работу, работу с участковыми избирательными комиссиями. Также хочу отметить активность населения – народ идёт.", - рассказал генсекретарь.

А вот для Ернара эти выборы далеко не первые, он уже дважды выполнял гражданский долг. На референдум он пришёл с маленькой дочкой.Координатор группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Сабир Гаджиев прибыл в Нур-Султан со своей командой ещё в пятницу. Перед началом референдума они успели посетить конституционный совет, сенат, мажилис, а также Центральную избирательную комиссию.Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий рассказал, что сегодня вечером наблюдатели Межпарламентской ассамблеи проведут совещание, чтобы определиться с мнением всех наблюдателей. Завтра международные наблюдатели смогут огласить предварительные выводы.