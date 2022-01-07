Интернет заработает в определенных регионах Казахстана, заявил Президент

Интернет заработает в определенных регионах Казахстана. Однако он будет доступен лишь в определенные временные интервалы. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения.

"В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Это решение, уверен, положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан. Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободного размышления измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов", - сказал он.

Глава государства напомнил, что продолжается контртеррористическая операция.

"Боевики не сложили оружие. Продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен", - добавил Президент.

"Впереди большая работа по извлечению уроков пережитой нами трагедии, в том числе с с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых я скажу 11 января в Мажилисе", - сказал Токаев.

Токаев отметил, что выступит 11 января в Мажилисе Парламента РК.





