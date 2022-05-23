Иностранцев застали за добычей лекарственной травы в Туркестанской области

В Туркестанской области выявили 23 иностранца, незаконно добывавших ферулу, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Незаконно находящиеся в Казахстане граждане Узбекистана занимались добычей сока лекарственной травы "кеурек" (ферулы) в Арысском районе. Их в задержали в степи, где они установили палатки.
Нарушителей привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения" и выдворили за пределы Казахстана. В отношении же работодателя, гражданина РК, составили административный протокол по статье 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК". Он оштрафован.