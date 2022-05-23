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Иностранцев застали за добычей лекарственной травы в Туркестанской области | BaigeNews.kz 23 мая, 10:58
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Фото: ДП Туркестанской области

Иностранцев застали за добычей лекарственной травы в Туркестанской области

В Туркестанской области выявили 23 иностранца, незаконно добывавших ферулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Незаконно находящиеся в Казахстане граждане Узбекистана занимались добычей сока лекарственной травы "кеурек" (ферулы) в Арысском районе. Их в задержали в степи, где они установили палатки.


Нарушителей привлекли к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения" и выдворили за пределы Казахстана. В отношении же работодателя, гражданина РК, составили административный протокол по статье 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК". Он оштрафован.

#незаконная миграция #Туркестанская область #Узбекистан
23 мая, 10:58
1706
Журналист

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