Фото: МВД РК

Подозреваемые взяты под стражу.

Две группы вооруженных людей задержаны в Алматы. Об этом BaigeNews.kz сообщили в оперативном штабе МВД Казахстана.

В штабе проинформировали, что 7 января во второй половине дня на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан полицейские блокировали автомашину марки BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин 1990 и 1998 годов рождения. При их досмотре обнаружены пистолет и нож.

Другая группа вооруженных преступников задержана полицией в Медеуском районе города Алматы. Благодаря сообщению бдительных граждан, стражами порядка была установлена квартира, где скрывались вооруженные люди. В результате спецназ задержал пятерых мужчин, у которых изъяты охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.

"Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования, в ходе которого будет установлена принадлежность изъятого оружия и предметов. Подозреваемые взяты под стражу", — сообщают в полиции.

Напомним, что 7 января стали известны имена пятерых погибших полицейских.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за погромов нанесен ущерб на сумму более чем 80 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.

Фото: пресс-служба МВД РК