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  • Ущерб бизнеса из-за погромов в РК превысил 80 миллиардов тенге – НПП "Атамекен"
Ущерб бизнеса из-за погромов в РК превысил 80 миллиардов тенге – НПП "Атамекен" | BaigeNews.kz 7 января, 19:38
2537
Фото: Baza

Ущерб бизнеса из-за погромов в РК превысил 80 миллиардов тенге – НПП "Атамекен"

Ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 80 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

"В call-центр поступило 1 424 звонка. Из них по вопросам мародерства 867 звонков, по форс-мажору – 23 звонка", - рассказали в НПП "Атамекен".

Ранее в комендатуре Алматы назвали предварительный ущерб от беспорядков. Были разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

НПП призывает предпринимателей фиксировать на видеокамеру нанесенный ущерб и направлять к ним. В Палате предпринимателей работает бесплатная "горячая" линия 1432 и единый номер 8 8000808010.

#бизнес #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 19:38
2537
Журналист

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