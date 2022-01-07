Ущерб бизнеса из-за погромов в РК превысил 80 миллиардов тенге – НПП "Атамекен"

Ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 80 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".
"В call-центр поступило 1 424 звонка. Из них по вопросам мародерства 867 звонков, по форс-мажору – 23 звонка", - рассказали в НПП "Атамекен".
Ранее в комендатуре Алматы назвали предварительный ущерб
от беспорядков. Были разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.
НПП призывает предпринимателей фиксировать на видеокамеру нанесенный ущерб и направлять к ним. В Палате предпринимателей работает бесплатная "горячая" линия 1432 и единый номер 8 8000808010.