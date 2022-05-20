Дожди с грозами ожидают казахстанцев в выходные

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Казахстанцев в выходные ожидают дожди с грозами. Таким прогнозом поделились в РГП "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

С 21 по 23 мая в Казахстане пройдут дожди с грозами, который будет сопровождаться усилением ветра, возможно выпадение града. На северо-западе, а также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе, северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до двух градусов.

На западе ожидается небольшое повышение дневных температур от 8-18 до 15-28 градусов тепла. На остальной территории Казахстана температура понизится: днём на севере, в центре от 25-30 до 15-20, на юге и востоке страны - от 28-33 до 17-25 градусов тепла.