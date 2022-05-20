"Дискуссии о Новом Казахстане невозможны без учёта ключевых тенденций в мире" — Карин

Государственный секретарь Ерлан Карин в Алматы принял участие в X Конгрессе политологов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz
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Акорды.
В работе форума "Новый Казахстан в новом мире" принимают участие ведущие аналитики, политологи, социологи, историки, представители других гуманитарных специальностей.
В своем выступлении Карин отметил, что сегодня крайне необходим вдумчивый и всесторонний анализ всех процессов, происходящих в стране и мире. И для качественного анализа событий и явлений необходимо их всестороннее рассмотрение со всех точек зрения, экспертное обсуждение и конструктивный диалог.
Госсекретарь подчеркнул, что дискуссии о Новом Казахстане невозможны без учёта ключевых тенденций развития мировых политических и экономических процессов.
Ерлан Карин подробно остановился на инициативах президента страны в части политической модернизации, особо выделив важность проводимой конституционной реформы и предстоящего республиканского референдума.
По мнению госсекретаря, результатом конституционной реформы станет окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление конституционных механизмов защиты прав граждан.