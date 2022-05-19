Девушку задержали в центре Алматы. Полиция раскрыла подробности дела

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Подробности уголовного дела против девушки, которую задержали в центре Алматы, рассказали в полиции, передаёт BaigeNews.kz
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, что в Алматы очевидцы на улице сняли на видео, как двое мужчин затолкали в автомобиль девушку. Видео появилось в соцсетях. Выяснилось, что задержанная подозревается в мошенничестве с нанесённым ущербом более 11 миллионов тенге. По данным полиции Алматы, 36-летняя женщина обещала освободить от уголовной ответственности несколько человек.
"Подозреваемую задержали в центре города. Она оказала полицейским активное сопротивление и набросилась на них с ножом. Её обезвредили. Затем, чтобы привлечь внимание прохожих, женщина истошно кричала", - рассказали в ДП города.
Сообщается, что первое заявление от потерпевших на действия подозреваемой в полицию поступило в октябре прошлого года.
"Под предлогом оказания помощи в разрешении вопроса об освобождении от уголовной ответственности она получила от клиента 20 тысяч долларов. Со вторым заявлением граждане обратились в мае этого года. В этом случае подозреваемая получила 2,5 миллиона тенге, обещав изменить квалификацию уголовного правонарушения. В отношении гражданки расследуется уголовное дело по статье 190 часть 4 УК РК", - подчеркнул начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.
Сейчас стражи порядка устанавливают причастность арестованной к аналогичным эпизодам. Поэтому всех, кто пострадал от действий данной гражданки, полицейские призывают сообщить об этом по телефонам: 8-708-707-92-02, 8- 775-774-44-41.