COVID-19 может вызвать запуск самоатакующих антител у человека

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Исходя из исследования научных работников Cedars-Sinai, COVID-19 может вызвать запуск самоатакующих антител, передает BaigeNews.kz со ссылкой на fbm.ru

Этот иммунный ответ тянется намного дольше, чем изначальная болезнь и выздоровление, даже у людей, у которых были легкие симптомы или они вообще отсутствовали.

Как известно, когда люди заражаются вредоносным микроорганизмом, их тела высвобождают белки, называемые антителами, которые обнаруживают опасные субстанции и не дают им проникать в клетки. Но в некоторых случаях люди вырабатывают аутоантитела, которые могут атаковать свои органы и ткани. Ученые из Cedars-Sinai выяснили, что больные, раньше зараженные коронавирусом, имеют большое количество разных аутоантител на протяжении шести месяцев после полного выздоровления. Раньше было известно, что при серьезных случаях COVID-19 могут вырабатываться аутоантитела, но это первый труд, где сообщается об их сохранении во времени.

Доктор философии, научный сотрудник отделения кардиологии Института сердца Шмидта и соавтор научной работы Юстина Ферт-Бобер считает, что эти шаблоны иммунной разрегулировки могут лежать в основе разных стойких симптомов, которые теперь называются длительным COVID-19.

Для проведения своей научной работы группа набрала 177 человек с коронавирусом, доказанным предыдущим инфицированием. Они сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до глобальной эпидемии.

Все больные имели повышенные уровни аутоантител. Некоторые из них были найдены у людей с другими болезнями, при которых иммунная система атакует здоровые клетки. Например, к таким болезням относятся волчанка и ревматоидный артрит.

Доктор медицины, магистр здравоохранения MMSc, директор Института исследований здорового старения в отделении кардиологии Института сердца Шмидта, соавтор работы Сьюзан Ченг сообщает, что выявлены сигналы активности аутоантител, которые чаще всего связаны с хроническим воспалением или травмой, затрагивающей разные системы тканей.

Некоторые из этих вредных антител связаны с аутоиммунными болезнями. Обычно они поражают женщин чаще, чем мужчин. Но в этом исследовании у мужчин повышенное число аутоантител встречалось чаще, чем у женщин.

Научная работа проводилась до появления сывороток.