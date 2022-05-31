Четыре вуза "заминировали" в Актобе, всех студентов и преподавателей пришлось эвакуировать, сообщает BaigeNews.kz.



"Сегодня около полудня на электронную почту департамента полиции Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка зданий на наличие взрывных устройств. Были эвакуированы студенты, преподаватели и техперсонал ЗКГМУ, АГУ им.Жубанова, АИЭС и АЮИ им.М.Бокенбаева. Взрывных устройств не обнаружено", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.