Частично обрушившуюся дымовую трубу на ТЭЦ в Петропавловске снесут

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"С руководством АО "Севказэнерго" на ежедневной связи, каждую неделю туда приезжаем. В рабочем режиме должны быть девять котлов, когда похолодает — 10 и один резервный. Все необходимые деньги изысканы. Инвесторы 100% сами будут ремонтировать за свой счет. Сумма около 17,5 миллиард тенге. Тариф повышать не будем", — сказал Кумар Аксакалов.

Аким СКО Кумар Аксакалов по время рабочей поездки по Петропавловску сообщил, что частично обрушившуюся дымовую трубу на городской ТЭЦ-2 снесут, передаёт МИА "Казинформ" Экспертиза подтвердила невозможность её восстановления. Глава региона отметил, что сейчас принимается техническое решение, для того чтобы работали 11 котлов из 12 с переподключением их на две трубы.Он отметил, что жителей беспокоил этот вопрос. По словам акима, собственники должны всё сами сделать.

"587 тонн труб необходимо было. Все нашли. Отдельные части котлов ремонтируются в Петропавловске, Темиртау и Экибастузе. То, что планировали ремонтировать постепенно в течение трёх-четырёх лет, надо делать сейчас", - сказал Аксакалов.

Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб. По предварительной версии, причиной ЧП стал ветер.

Строительство петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы - станция старая и износ достаточно высокий, заявил вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов.

2 апреля стало известно, что задержан генеральный директор АО "Севказэнерго" Михаил Косачев, в состав которого входит петропавловская ТЭЦ-2.

5 апреля Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.

Капремонт ТЭЦ-2 с рухнувшей трубой обойдётся в 17,5 миллиарда тенге. Напомним, Министерство энергетики РК разработало Дорожную карту по нормализации функционирования петропавловской ТЭЦ-2.