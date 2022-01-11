"БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц" - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости перестройки работы Банка развития Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Много справедливых вопросов вызывает недоступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентируется главным образом на обслуживании крупных структур по принципу "друзьям - все, остальным - по закону". По сути данные системы еще сильнее усиливают олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Например, Банк развития Казахстана по сути превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты привлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства", - сказал Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК.

Он поручил Правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана."Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления государственной поддержки. Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах", - сказал Президент.