Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • "БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц" - Токаев
"БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц" - Токаев | BaigeNews.kz 11 января, 12:15
1339

"БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц" - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости перестройки работы Банка развития Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Много справедливых вопросов вызывает недоступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентируется главным образом на обслуживании крупных структур по принципу "друзьям - все, остальным - по закону". По сути данные системы еще сильнее усиливают олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Например, Банк развития Казахстана по сути превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты привлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства", - сказал Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК.

Он поручил Правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана.

"Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления государственной поддержки. Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах", - сказал Президент.
#БРК #Токаев #олигархи
11 января, 12:15
1339
Динара Бекболаева Журналист

Рекомендуем