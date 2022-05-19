Больше ста порносайтов заблокировала прокуратура Алматы в интересах защиты детей

Более ста запрещенных сайтов порнографического содержания заблокировала прокуратура Алматы в интересах детей, передаёт BaigeNews.kz
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В последнее время в Казахстане участились случаи буллинга и других противоправных действий против интересов детей. Сейчас прокуратура Алматы проводит детальный анализ проблемы с выработкой дополнительных эффективных мер профилактики и защиты несовершеннолетних.
"Установлено, что одним из триггеров, способствующих распространению буллинга и действий сексуального характера, является свободный доступ детей к запрещённым интернет-сайтам. Они пропагандируют сексуальное насилие, жестокость, ведение половой жизни в раннем возрасте. Только в текущем году прокуроры выявили и приняли меры по блокировке более 100 сайтов порнографического содержания", — говорится в сообщении прокуратуры Алматы.
Прокуроры активно продолжают эту работу.
Ранее правозащитница рассказала
об изнасиловании первоклассника в одной из частных школ Алматы. Отец ребёнка пожаловался, что учитель отпускала его вместе с семиклассниками прямо во время уроков и не спрашивала, зачем.
Сейчас Департамент полиции Алматы проводит следствие, а в школе, где всё происходило, выявили
различные нарушения.
Шокирующие кадры травли детей в лицее Алматы появились
в Сети. Предоставившая видеозапись женщина рассказала, что после этой ужасной травли её сыну потребовалось длительное восстановление у психолога-суицидолога. Сейчас мальчик учится в другой школе, но остались дети, которые подвергаются подобному преследованию.