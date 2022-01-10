Более трех тысяч казахстанцев вернулись на родину из-за рубежа

Больше половины казахстанцев, которые не могли вылететь на родину из-за беспорядков в Алматы, уже прибыли на родину, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в фонде "Туристік Қамқор". На момент объявления ЧП в стране порядка 7,5 тысячи казахстанских туристов находились за рубежом.

"Как только появился интернет и возможность комплектовать и поднимать борты, понимание, куда поедут туристы, которые должны были прилететь в Алматы, мы начали организацию вылетов наших граждан. Авиаперевозчик Air Astana уже третий день вывозит туристов, SCAT подключился со вчерашнего дня, вывозят своих пассажиров. Сейчас вывозятся все пассажиры, которые не улетели с 5 по 10 января, плюс те, кто должны был вылететь в эти дни по плану", - сообщили в фонде.

Алматинские пассажиры прибывают в два города - Шымкент и Нур-Султан.

"В Шымкент прибывают в основном пассажиры из Пхукета, Таиланда. В Нур-Султан тоже из Пхукета есть рейсы. Вчера ночью прибыл рейс из Мале (Мальдивы) - 228 человек. Также был рейс из Коломбо, Шри-Ланка - 140-150 пассажиров, небольшой борт. Пассажирам обоих рейсов предложили проживание в отеле, оплаченное средствами, накопленными фондом "Туристік Қамқор" - тем, кто не смог разместиться у родственников или уехать сразу. Были те, кто заранее купил билет на поезд в Алматы и уехали сразу. На сегодня в отеле разместили около 200 человек. Также мы ждем рейсы из Гоа, Дубай, им тоже будет предложено проживание в отеле. Hilton Garden Inn пошли на уступки, учли эти сложные моменты. Трансфер организовали для всех туристов", - добавили в фонде.

Родственников ночью прибывших пассажиров попросили не встречать их и не нарушать комендантский час. Тем, кто ехал в отель, организовали трансфер на специализированных машинах. Остальные ожидали семи утра, чтобы покинуть аэропорт.

"Больше половины туристов, которые были за рубежом, уже в Казахстане. Также ожидаются новые рейсы. Туроператоры ответственно подошли к этому. Они частично предлагали, оплачивали какую-то часть нахождения за рубежом, некоторые полностью оплатили. Туристам которые просто покупали билет, предлагали перебронирование на сайтах авиакомпаний, перебивали даты", - добавили в фонде.

Ранее сообщалось, что вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых за рубеж и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.