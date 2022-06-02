Более 500 казахстанцев добровольно ограничили доступ к своей кредитной истории

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В первые шесть месяцев 2022 года более 500 казахстанцев ограничили доступ к своей кредитной истории финансовым организациям. Об этом сообщили в Первом кредитном бюро (ПКБ), передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что сервис "Стоп-кредит" запустили на сайте Первого кредитного бюро в 2022 году. Его цель — помочь казахстанцам защититься от кредитных мошенников при потере документов, выезде за границу или других обстоятельствах. Добровольное ограничение на предоставление кредитной истории подразумевает для финансовых организаций дополнительную проверку на предмет мошеннического займа.

Потребность в таком продукте возникла в Казахстане уже давно, а с поступающими предложениями от граждан вопрос о создании сервиса стал острее. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрело обращение депутатов Мажилиса о введении добровольного запрета на кредитование и поддержало реализацию ограничения.

"Если вы захотите ограничить доступ к своей кредитной истории для кредиторов, достаточно иметь ЭЦП, интернет и 400 тенге. После подписки на услугу кредитные организации не смогут получать кредитный отчет для принятия решения о кредитовании и получат уведомление о добровольном запрете на получение вашей кредитной истории. Данное ограничение не распространяется на кредитные организации, в которых у гражданина имеется действующий займ, так как на период действия займа кредитная история должна быть доступна финансовой организации в целях мониторинга заемщика", — объяснили в Первом кредитном бюро.

При необходимости в кредитовании пользователь может отписаться от услуги также в режиме онлайн на сайте ПКБ. На период подписки пользователи получают уведомления о любых изменениях в его кредитной истории. Так, например, если кредитор при мошенническом обращении принял решение выдать займ без запроса кредитной истории, несмотря на запрет, пользователь получит уведомление о том, что на него оформили кредит. Это позволяет своевременно среагировать на событие и вовремя предотвратить его развитие.

"Любые сервисы для борьбы с мошенниками, конечно, полезны. Но в первую очередь казахстанцам стоит помнить о безопасности своих персональных данных. Не нужно передавать их третьим лицам, пересылать копии документов и тем более своих банковских карт. Первое кредитное бюро предупреждает граждан: будьте бдительны и берегите свою кредитную историю", — подчернули в ПКБ.

По всем вопросам казахстанцы могут обращаться на электронную почту бюро pr@1cb.kz.