Бедных казахстанцев стало больше на 60 тысяч человек - Минтруда

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"Общепризнанный миром показатель покупной способности в Казахстане равняется 2,2 – 2,5 долларам в день, в зависимости от региона. В самых бедных странах он равен одному доллару в день. В развивающихся странах – 1,9 – 2,5 доллара. В более развитых – 5,5", - подсчитал Ниязов.Он напомнил, что во время пандемии государство начало помогать казахстанцам временными выплатами, а также стали начислять адресную социальную помощь нуждающимся.
"Основной особенностью АСП, оказываемой с 2020 года, является не только денежная помощь, но и предоставление социального пакета малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от одного до шести лет. В целом следует отметить, что АСП - это временная помощь. Её первоначальная цель – трудоустроить трудоспособных членов семьи, предоставить гранты семьям, заинтересованным в открытии собственного дела, поддержать предпринимательскую инициативу, при необходимости добиться исключения из состояния бедности путём направления на курсы повышения квалификации", - рассказал директор департамента.Он отметил, что с 2018 года адресную социальную помощь разделили на два вида: обусловленные и безусловные. Обусловленные –когда государство берёт на себя обязательства по трудоустройству человека. Если человек отказывается, то есть, не заинтересован самостоятельно выходить из бедности, хочет сидеть дома и получать пособие, то АСП его семье назначать не будут. Аскар Ниязов рассказал, на какие крайности шли казахстанцы, чтобы получить адресную социальную помощь.
"Был горький опыт в 2019 году, когда размер пособий повысили, впоследствии получили, к сожалению, очень много фактов сокрытия доходов, увольнений с работы, разводов в семье для того, чтобы получить АСП. К примеру, в семье работает муж. АСП получить не может из-за превышения дохода. И они фиктивно разводятся с женой, чтобы получить АСП. АСП должна существовать на том уровне, который приемлем для проживания и чтобы повысить потенциал", - сообщил он.По данным Минтруда, в 2020 году мерами поддержки в виде АСП охватили 198,4 тысячи семей, а общая сумма средств на выплату детских пособий составила 65,6 миллиарда тенге.
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