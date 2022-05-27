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Бедных казахстанцев стало больше на 60 тысяч человек - Минтруда | BaigeNews.kz 27 мая, 15:05
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Фото: storage.kun.uz

Бедных казахстанцев стало больше на 60 тысяч человек - Минтруда

В Казахстане число людей за чертой бедности выросло на 60 тысяч человек в 2021 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Директор Департамента социальной помощи Аскар Ниязов заявил, что причина этому - пандемия. Однако, по его словам, черта бедности в стране утверждена и действует в соответствии с экономическими возможностями.
"Общепризнанный миром показатель покупной способности в Казахстане равняется 2,2 – 2,5 долларам в день, в зависимости от региона. В самых бедных странах он равен одному доллару в день. В развивающихся странах – 1,9 – 2,5 доллара. В более развитых – 5,5", - подсчитал Ниязов.
Он напомнил, что во время пандемии государство начало помогать казахстанцам временными выплатами, а также стали начислять адресную социальную помощь нуждающимся.

"Основной особенностью АСП, оказываемой с 2020 года, является не только денежная помощь, но и предоставление социального пакета малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от одного до шести лет. В целом следует отметить, что АСП - это временная помощь. Её первоначальная цель – трудоустроить трудоспособных членов семьи, предоставить гранты семьям, заинтересованным в открытии собственного дела, поддержать предпринимательскую инициативу, при необходимости добиться исключения из состояния бедности путём направления на курсы повышения квалификации", - рассказал директор департамента.
Он отметил, что с 2018 года адресную социальную помощь разделили на два вида: обусловленные и безусловные. Обусловленные –когда государство берёт на себя обязательства по трудоустройству человека. Если человек отказывается, то есть, не заинтересован самостоятельно выходить из бедности, хочет сидеть дома и получать пособие, то АСП его семье назначать не будут. Аскар Ниязов рассказал, на какие крайности шли казахстанцы, чтобы получить адресную социальную помощь.
"Был горький опыт в 2019 году, когда размер пособий повысили, впоследствии получили, к сожалению, очень много фактов сокрытия доходов, увольнений с работы, разводов в семье для того, чтобы получить АСП. К примеру, в семье работает муж. АСП получить не может из-за превышения дохода. И они фиктивно разводятся с женой, чтобы получить АСП. АСП должна существовать на том уровне, который приемлем для проживания и чтобы повысить потенциал", - сообщил он.
По данным Минтруда, в 2020 году мерами поддержки в виде АСП охватили 198,4 тысячи семей, а общая сумма средств на выплату детских пособий составила 65,6 миллиарда тенге.
#социальные выплаты #АСП #бедность
27 мая, 15:05
2566
Динара Бекболаева Журналист

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