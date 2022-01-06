Аэропорт Актобе освобожден от демонстрантов

Аэропорт Актобе в Казахстане освобожден от протестующих, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24". Ранее сообщалось, что воздушный порт прекратил работу после того, как его захватила толпа участников акций протеста.



Напомним, аналогичная ситуация произошла накануне в Алматы. 5 января аэропорт мегаполиса был захвачен митингующими, а здание было разгромлено. В тот же день вечером в ходе спецоперации территория воздушной гавани была освобождена.

На всей территории Казахстана объявлен режим ЧП.

По информации на 6 января железная дорога в Казахстане работает в штатном режиме. В КТЖ попросили пассажиров воздержаться от поездок, учитывая сложившуюся ситуацию.

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