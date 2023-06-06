Невыносимая жара спадёт, но не везде: "Казгидромет" опубликовал прогноз на 3 дня

Фото: aussiedlerbote.de

Метеорологи рассказали, когда казахстанцы смогут отдохнуть от аномальной жары, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики сообщают, что на большей части территории Казахстана столбики термометров начнут опускаться уже с 6 июня, но не значительно.

Так, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, 6 июня на западе, 7-8 июня на северо-западе, 8 июня на севере страны сильные дожди, град. Лишь на юге страны будет жаркая погода без осадков.

При этом в дневные часы очень сильная жара сохранится 6 и 7 июня на севере, 6 июня в центре, на востоке страны до +41°С, 8 июня ожидается на юго-востоке до +41°С, на юге страны до +46°С. 8 июня на северо-западе, севере страны ожидается спад жары до +22+30°С.