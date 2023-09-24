Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", под влиянием антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на востоке страны с влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, в горных районах осадки: дождь и мокрый снег. По республике ожидается ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

На востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской области ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В центре, на востоке, юге Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области, на юге Карагандинской области, области Улытау, в пустынных районах Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. 25-27 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. 25-27 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки 1 градус. 25 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается туман. Ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.