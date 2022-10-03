Нетрудно заметить, что кибератаки совершаются специальными силами – Дархан Кыдырали

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Кибератаки на Казнет совершаются специальными силами. Об этом министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил в интервью в программе Apta Национального телеканала Qazaqstan, передаёт BaigeNews.kz.

"В нынешнее время, которое учёные называют "периодом постправды", в мире растут случаи использования инструментов гибридной войны. Именно во время таких столкновений без применения оружия население и пользователей вводит в заблуждение неподтвержденная информация и недостоверные данные. Поэтому мы и наблюдаем сейчас, что такая информационная атака направлена и против Казахстана. Об этом говорил и Президент во время своего выступления в Семее. И действительно, во время информационной войны большая ответственность по сохранению в стране единства, благополучия и, в целом, независимости ложится как на плечи тех, кто пишет, так и на тех, кто потребляет информацию. Потому что мы сами, распространяя ту или иную информацию, нередко можем не заметить, как допустили нарушение закона или передали непроверенную информацию", - сказал глава ведомства.

По словам министра, в связи с этим на каждого гражданина налагается большая ответственность в период информационной войны.

Также он остановился на причинах увеличения количества кибератак.

"Недавно сообщалось, что с технической точки, это DDoS-атаки. Мы также наблюдаем увеличение количества кибератак. Например, вчера в Павлодаре распространилась фейковая информация. Выяснилось, что её распространил иностранный гражданин. Если взять последний месяц, в течение 30 дней у нас прошёл Съезд мировых религий, приезжал Папа Римский. Большой резонанс вызвали зарубежные поездки Президента в Нью-Йорк, Лондон. Поэтому, кажется, что кто-то желает превратить Казахстан в островок нестабильности. Заставляет задуматься и то, что это совпадает по времени с предвыборным периодом. Поэтому нетрудно заметить, что это совершается специальными силами", - сказал Дархан Кыдырали.

Напомним, на прошлой неделе Государственная техническая служба сообщила, что в течение нескольких дней фиксирует масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент Интернета. Из-за них Сеть работает с задержкой.

Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета.

В ГТС считают, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников.