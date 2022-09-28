Хакерские атаки на Казнет не утихают

Государственная техническая служба в течение нескольких дней фиксирует масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент Интернета. Из-за них Сеть работает с задержкой, передаёт BaigeNews.kz.

"Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения. АО "ГТС" предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире", - сказано в сообщении на сайте службы.

Казахстанцев, столкнувшихся с инцидентами информбезопасности, просят сообщать о случившемся специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат.

Ранее в ГТС сообщали, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников.