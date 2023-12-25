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Нетаньяху заявил о расширении Израилем военных действий в секторе Газа

Сегодня, 06:37
АВТОР
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AFP Сегодня, 06:37
Сегодня, 06:37
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Фото: AFP

Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

По словам Нетаньяху, "это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля". "Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца", - добавил он. 

Между тем, по telegram-канал ХАМАС опубликовал заявление, где утверждается, что почти 50 израильских солдат погибли за минувшие несколько дней в секторе Газа в результате атак боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"За минувшие четыре дня сторонникам "Бригад Иззэддина аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 35 боевых машин" израильской армии, говорится в заявлении. Утверждается, что за тот же период жертвами боевого крыла движения "стали 48 солдат (противника), десятки были ранены".

 

 

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