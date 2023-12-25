Нетаньяху заявил о расширении Израилем военных действий в секторе Газа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС", - распространила высказывания премьера его канцелярия.
По словам Нетаньяху, "это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля". "Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца", - добавил он.
Между тем, по telegram-канал ХАМАС опубликовал заявление, где утверждается, что почти 50 израильских солдат погибли за минувшие несколько дней в секторе Газа в результате атак боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
"За минувшие четыре дня сторонникам "Бригад Иззэддина аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 35 боевых машин" израильской армии, говорится в заявлении. Утверждается, что за тот же период жертвами боевого крыла движения "стали 48 солдат (противника), десятки были ранены".
Самое читаемое
- Актёр из Казахстана зверски избил бойца ММА
- Судимого за изнасилование и убийство радикала задержали в Аэропорту Алматы
- Огромный город под водой обнаружили у берегов Австралии
- Жуткое ДТП с автобусом в Алматы: в сети появилось видео избиения водителя
- Жительница Шымкента вошла в горящий дом и спасла шестерых детей