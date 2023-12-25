Нетаньяху заявил о расширении Израилем военных действий в секторе Газа

Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС", - распространила высказывания премьера его канцелярия. По словам Нетаньяху, "это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля". "Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца", - добавил он.

Между тем, по telegram-канал ХАМАС опубликовал заявление, где утверждается, что почти 50 израильских солдат погибли за минувшие несколько дней в секторе Газа в результате атак боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".