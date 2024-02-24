Нетаньяху представил свое видение сектора Газа после войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил свой план для послевоенной Газы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Согласно этому плану, Израиль будет контролировать безопасность в течение неопределённого срока, а территорией будут управлять палестинцы, не имеющие связей с враждебными Израилю группировками.

США, главный союзник Израиля, хотели бы, чтобы после войны Газой управляла Палестинская администрация (ПА), базирующаяся на Западном Берегу.

Но в коротком документе, который Нетаньяху представил министрам в четверг вечером, ПА не упоминается.

Ранее он уже исключал роль этой организации, пользующейся международной поддержкой, в управлении Газой в послевоенный период.

Нетаньяху предлагает "демилитаризацию" Газы: Израиль займётся уничтоженнием всего военного потенциала, сверх того, который необходим для поддержания общественного порядка.

Также предусмотрено закрытие границы Газы с Египтом, чтобы предотвратить контрабанду как под землей, так и над землей.

Во всех религиозных, образовательных и социальных учреждениях будут проводиться программы "дерадикализации". В документе также говорится, что к участию в этом проекте могут быть привлечены арабские страны, имеющие опыт подобных программ, хотя Нетаньяху не уточнил, какие именно.

Согласно этому плану, Израиль также будет с суши, моря и воздуха контролировать безопасность всей территории к западу от Иордании.

С тех пор, как началась военная операция, Биньямина Нетаньяху постоянно призывали обнародовать предложения по будущему Газы.

Сейчас Нетаньяху стремится восстановить репутацию лидера, способного обеспечить безопасность Израиля, и апеллирует к сторонникам жесткой линии из правого крыла в коалиционном правительстве.

Представитель президента ПА Махмуда Аббаса заявил, что план Нетаньяху обречен на провал.

Набиль Абу Рудейне сказал: "Если мир искренне заинтересован в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, он должен положить конец оккупации Израилем палестинских земель и признать независимое палестинское государство".

США хотят, чтобы соглашение было заключено до того, как через две недели начнется священный для мусульман месяц Рамадан.