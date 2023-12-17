Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул журналистам на то, что ведутся новые переговоры по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

На пресс-конференции в прямом эфире в субботу Нетаньяху назвал конфликт между Израилем и ХАМАС "экзистенциальной войной", которую нужно вести до победы, несмотря на давление и затраты. Кроме того, заявил, что Газа будет демилитаризована и перейдёт под контроль безопасности Израиля.

К слову, его заявления прозвучали на следующий день после того, как израильские силы по ошибке убили троих из более чем 100 пленников.

Нетаньяху сказал, что наступление Израиля в Газе помогло заключить частичную сделку по освобождению заложников в ноябре, и пообещал продолжать интенсивное военное давление на ХАМАС.

Ранее в субботу Катар подтвердил, что ведутся переговоры о возможном новом перемирии. В беседе с журналистами Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о встрече, которая, как сообщается, состоялась в Европе, но подтвердил, что он дал инструкции переговорной группе.

"У нас есть серьезные критические замечания в адрес Катара ... но прямо сейчас мы пытаемся завершить освобождение наших заложников", — сказал он.

Позже в заявлении ХАМАСА говорилось, что группа "подтверждает свою позицию не начинать никаких переговоров по обмену пленными, пока агрессия против нашего народа не прекратится раз и навсегда".

"Движение довело эту позицию до всех посредников", — добавили представители организации.

В пятницу израильские вооруженные силы признались в том, что по ошибке убили трёх удерживаемых ХАМАС заложников, всем по 20 лет, в районе Шиджайя в городе Газа, где войска ведут ожесточенные бои с ХАМАС.