Нет ОСМС, нет водительских прав - что о новых ограничениях думают эксперты

Средств на медицинское обслуживание в рамках системы Обязательного социального медицинского страхования в Казахстане не будет хватать в будущем, если не принимать меры. Как заявила на одном из заседаний правительства Министр здравоохранения Ажар Гиният, в стране остается высокий процент граждан, не входящих в ОСМС. В этой связи планируется за счет госбюджета включить в систему 1,5 млн сельских жителей, имеющих низкие доходы. Одновременно в ведомстве намерены вовлечь в нее еще около 700 тысяч человек, которые находятся вне поля медстрахования. Увеличивать собираемость в Фонд социального медстрахования в профильном госоргане хотят и за счет граждан с высокими зарплатами. Размер их взносов будет повышаться. В то же время рассматривается достаточно дискуссионное предложение – ограничивать казахстанцев в получении государственных услуг, если они не будут иметь статус застрахованного лица в ОСМС. Как намекнула министр, в том числе это может коснуться госуслуг, предоставляемых автовладельцам.

Эксперты в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz заявляют, что действующая система обязательного медстрахования не справляется и требует кардинальных изменений. Качество медицинских услуг в госучреждениях оставляет желать лучшего, а граждане помимо взносов в ФСМС вынуждены тратить дополнительные средства из своего кармана на лечение. К тому же система обслуживания не выдерживает никакой критики, люди вынуждены длительное время ждать приема узких специалистов. Ряд медуслуг и вовсе не входит в пакет ОСМС. Сами медорганизации, которые работают по нему, жалуются на недостаток финансирования и выход в минус, так как средств, которые выделяет им Фонд на "одну душу" недостаточно для полноценного обслуживания. В Минздраве же обвиняют медклиники в приписках. Все эти точки спора вызывают недоверие к ОСМС, а идея ввода ограничений на людей "вне системы" встретила критику со стороны общества.

ОСМС - дело добровольное

По мнению экономиста Бауыржана Искакова, намерение Минздрава ввести ограничения для казахстанцев в получении государственных услуг, включая выдачу водительских прав не достигнет намеченной цели. Принудительный метод вовлечения населения в ОСМС не будет эффективным, считает он. Нужно искать более действенные методы, которые заинтересуют граждан войти в систему медстрахования на добровольной основе, говорит спикер.

Такие крайние меры могут вызвать только еще больше общественного недовольства. Солидарной позиции придерживается экономист Максат Сералы.

"Министерство как было далеко от народа, так и осталось далеко от народа. В этом вопросе мы должны учитывать несколько факторов. В первую очередь мы должны вовлечь самозанятых, которые занимаются предпринимательской деятельностью, которые работают на фрилансе. Этих людей сейчас у нас в процентном соотношении очень много. На мой взгляд, нужно применять не репрессивный метод, а стимулирующий метод. Необходимо стимулировать людей, в том числе через обеспечение людей качественными медицинскими услугами", - считает собеседник.

По его мнению, в Казахстане сложилась ситуация, что многие граждане не видят смысла участвовать в ОСМС, потому что участники действующей системы обязательного медстрахования зачастую вынуждены обращаться за платными медуслугами.

"Например, у меня есть медицинское страхование, я несколько раз ходил в поликлинику, к которой был прикреплен, и каждый раз меня отправляли на платные услуги. Далеко не все медицинские услуги обеспечиваются за счет ОСМС. Часть услуг бесплатна в действующей системе, часть – нужно оплачивать. Если говорить конкретнее, то можно привести в пример стоматологические услуги. Мы все знаем, что хороших услуг стоматологии в госучреждениях нет, мы обращаемся в частные клиники. Это фактор, который против ОСМС работает. Министерство здравоохранение должно заботиться о качестве услуг", - отмечает экономист.

Наглядный в этом смысле пример Турции, где медицинские услуги в государственных учреждениях по качеству не уступают частным клиникам.

"У населения в этой стране есть мотивация пользоваться государственными медицинскими услугами, так как это и качественно, и доступно. Мы должны развивать саму медицинскую сферу, только тогда люди сами будут вовлекаться в ОСМС, будут делать отчисления, пользоваться медуслугами в госучреждениях", - говорит Максат Сералы.

Не кнутом, а бонусом

Экономист полагает, что лучше в этом вопросе применять стимулирующие меры. Например, если гражданин зарегистрирован как вкладчик ОСМС, то ему можно предоставлять определенные бонусы. Это будет мотивировать людей вступать в систему обязательного медстрахования по собственному желанию.

"Метод кнута, репрессивная мера не сработает. Зачем ограничивать права людей? Я думаю, что инициатива, если будет вносится в парламент, то депутаты ее не пропустят", - говорит спикер.

Государство должно обеспечивать граждан медициной и образованием. Это базовые права, которые гарантируются Конституцией РК, напомнил он.

"Я думаю, что недофинансирование сферы здравоохранения в первую очередь является проблемой государства. Оно должно обеспечить граждан конституционными правами – человек должен получить образование, медицинские услуги бесплатно. Если денежных средств в системе здравоохранения не хватает, то нужно больше на это выделять средств из бюджета. Проблема есть, нужно ее решать. Не нужно жалеть на эти вещи средств. Особенно в сельской местности с уровнем медицинского обслуживания не очень хорошая ситуация. Нужно вкладываться и в подготовку кадров в здравоохранении. На это деньги не нужно жалеть. Если спрос на медуслуги увеличиваются, значит спрос на них есть. Все вложения в сферу образования, медицины окупятся – это вопрос здоровья народа. У нас много многомиллиардных проектов, в которые вливаются огромные деньги, но результата от них мы не видим. Лучше направить средства на здравоохранение", - полагает Максат Сералы.

Из-за плохой реализации системы ОСМС многие вкладчики, от которых в Фонд поступают регулярные взносы, вынуждены обращаться в частные медорганизации и платить за это. Этот вопрос также вызывает вопросы.

"Есть люди, которые редко обращаются за медуслугами, а взносы делают стабильно. Правильнее было бы дать возможность использовать накопленные взносы с пользой - на уплату налогов их направить", - предлагает спикер.

Риски нужно просчитывать

Сама по себе система Обязательного социального медстрахования жизнеспособна, но она неэффективно реализуется, отмечает экономист Сабит Рысбаев. Большие вопросы имеются к качеству управления, собираемыми с вкладчиков средств. Сам менеджмент в сфере здравоохранения нуждается в преобразованиях.

"Система ОСМС требует доработки. С момента ее внедрения особых изменений в лучшую сторону в сфере здравоохранения ее участники не увидели. Напротив, очень много жалоб поступает на то, что очереди большие в поликлиниках, врачей не хватает, качество медицины оставляет желать лучшего. Взносы люди делают, с зарплаты сбор в Фонд социального медстрахования удерживается, а сдвигов нет. Люди не доверяют ОСМС", - говорит эксперт.

Прежде чем что-то требовать, вводить ограничительные меры, нужно обеспечить устойчивую работу действующей системы, подчеркивает экономист.

В Казахстане много самозанятого населения, которое нужно будет охватывать. Если сегодня они делают взносы посредством Единого социального платежа (ЕСП), то в следующем году его отменят. Это может привести к увеличению теневого сектора, который у нас и сегодня немал. Количество плательщиков взносов без ЕСП может изрядно сократиться. Нужно просчитывать все эти риски, а не идти на радикальные меры, полагает спикер.

Тянуть медицину должен бюджет

А вот, по мнению экономиста Жангельды Шымшыкова, государство вполне может обойтись без системы Обязательного социального медстрахования.

"В развитых странах тягость обеспечения здравоохранения ложится на государственный бюджет. Средства в бюджете нужно эффективно использовать на здравоохранение, как это делается в Японии. Если они будут использоваться по назначению, то денег в казне должно на все хватать. Не нужно залезать в карманы и без того бедного населения. ОСМС – это отрицание роли государства, государственного бюджета в обеспечении медицинскими услугами населения. Граждане как налогоплательщики уже за это платят. ОСМС – это второй канал сборов", - отмечает спикер.

Он напомнил о негативном опыте, когда Талапкер Иманбаев похитил из фонда, предшествующего действующему ФСМС, миллионы долларов.

Отметим, ранее премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос отметил, что тарифы на медуслуги в ОСМС не соответствуют фактическим затратам. Неэффективное администрирование средств системы медстрахования и Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи глава кабмина связал с низким уровнем цифровизации. В 2024 году, по его данным, планируется запуск единого хранилища данных и внедрение в промышленную эксплуатацию Единой системы оплаты медицинской помощи Фонда социального медицинского страхования с полной интеграцией с информационными системами медицинских организаций. Кроме того, в целях снижения нагрузки на медицинский персонал планируется реализация принципа "одного окна", что предполагает исключение дублирования ввода данных медицинским персоналом в существующем множестве информационных систем.

Также сообщалось, что медорганизации Казахстана задолжали друг другу и сторонним поставщикам порядка 80 миллиардов тенге. Причем основная часть долга приходится на государственные поликлиники и стационары. Погашать же накопившуюся задолженность приходится за счёт экономии, порой, на самом важном: закупке необходимого оборудования, препаратов и даже зарплатах сотрудникам.