Долг медорганизаций Казахстана превысил 80 млрд тенге: ждёт ли систему крах?

Медорганизации Казахстана задолжали друг другу и сторонним поставщикам порядка 80 миллиардов тенге. Причем основная часть долга приходится на государственные поликлиники и стационары. Погашать же накопившуюся задолженность приходится за счёт экономии, порой, на самом важном: закупке необходимого оборудования, препаратов и даже зарплатах сотрудникам. При этом чиновники из Минздрава не видят в сложившейся ситуации проблему, обвиняя руководителей медучреждений в плохом менеджменте. У тех, в свою очередь, своя правда. Поручение о ежегодной надбавке к зарплатам медиков им пришлось выполнять за счёт собственных средств. Деньги на эти цели дополнительно не выделяли. Проблема и в низких тарифах, при утверждении которых изначально не предусмотрели рост инфляции. Теперь многим из них приходиться экономить, порой, откладывая плановые операции. Чем такое положение дел может обернуться для медицинской системы страны, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Фонда социального медстрахования, общий долг медицинских организаций Казахстана превысил 80 миллиардов тенге. Это данные на 1 июля 2023 года.

"Основная доля задолженности приходится на государственные медорганизации. Доля частных медорганизаций, имеющих кредиторскую задолженность перед третьими лицами в общей сумме задолженности, составляет 12 %. Это 9,7 млрд тенге текущей задолженности на 170 частных медорганизаций. Доля государственных составляет 88%. Это 71,3 млрд тенге на 367 медицинских организаций", - сообщили в ответ на наш официальный запрос в фонде соцмедстрахования.

При этом, уточнили в фонде, 75% долга приходится на текущую задолженность. А это означает, что закрыть её они должны в течение года. Поскольку срок погашения краткосрочной или текущей кредиторской задолженности не может превышать 12 месяцев с момента её возникновения. В ФСМС подчеркнули, что заключившие договора закупа участники, обязаны предпринять все меры для того, чтобы не допустить образования кредиторской задолженности.

Там же признают, что долги медики накопили сразу из-за ряда причин. Одна из основных - поэтапное повышение зарплат медработникам. Такое поручение было дано президентом 1 сентября 2020 года.

Начиная с 2021 года оклады врачей ежегодно растут на треть, а среднего персонала - на 20%. Еще настолько же предусмотрено увеличение зарплат и других сотрудников больниц. Впрочем, признают в фонде, есть и другой фактор. Это низкие тарифы, принятые без учета инфляции. Утверждены они были приказом министра ещё в 2020 году.

"Низкие тарифы, не предусматривающие ежегодный рост тарифа в связи с инфляцией и ростом цен на лекарственные средства и медицинские изделия, продукты питания, транспортные услуги, коммунальные и иные услуги и работы", - прокомментировали в фонде.

ФСМС говорит и о неоправданно больших расходах медорганизаций на содержание пустующих зданий.

К слову, больше всего поликлиники и больницы задолжали за лекарства. Это почти половина всей задолженности - 45 миллиардов тенге. В фонде медстрахования рекомендовали им оптимизировать свои расходы, а ещё лучше планировать предстоящие закупки. Антилидером в списке должников – столичные и алматинские медики, медорганизации Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Система ОСМС работает в стране уже четвертый год. Когда создавался фонд медицинского страхования, подразумевалось, что клиники будут бороться за каждого пациента, поскольку деньги должны были идти за ним. Надеялись в Минздраве, что с внедрением новой системы повысится и конкуренция на рынке медуслуг, соответственно, и их качество.

В ведомстве отчитываются об увеличении расходов на оказание медпомощи одному жителю страны почти в более, чем в 2 раза - с 56 тысячи до 122 тысяч тенге. Однако на деле люди по-прежнему жалуются на отсутствие доступа ко многим медицинским услугам. Нередко талоны к узким специалистам и на диагностические обследования приходится ждать месяцами.

Сами медики говорят, что ограничены новыми правилами финансирования из фонда. В феврале этого года Минздрав утвердил и ввел для медорганизаций, работающих в системе ОСМС, линейную шкалу. Это в своем роде лимит, который, как говорят сами чиновники, призван не допустить "перепотребление медуслуг". За чрезмерно потраченные средства, выделенные и рассчитанный на определенный срок, теперь им грозят штрафы. Все это осложнило без того непростую ситуацию, связанную с недофинансированием медицинской системы. О проблеме говорят не первый год. Бьют тревогу не только сами медики, но и общественники.

Депутат мажилиса Гульдара Нурумова и во все называет ситуацию критической. Она сама проработала в медицинской системе больше 30 лет, поэтому обо всех проблемах бывших коллег, знает не понаслышке. Парламентарий недоумевает, почему профильное ведомство продолжает отрицать проблему, вместо того, чтобы признать и срочно решать её.

"Проблема недофинансирования существует несколько лет. С 2022 года деньги на повышение зарплат в бюджет медорганизаций не выделялись, в тарифы не закладывались. И поскольку дополнительного финансирования на повышение заработных плат не было, это повышение идёт за счёт других статей. Например, не докупаются лекарственные препараты, хозяйственные товары, оборудование, мебель, аппаратура. Где- то коммунальные услуги не платят. И эта кредиторская задолженность как снежный ком нарастает", - рассказывает мажилисвумен.

При этом, отмечает депутат Нурумова, речь об огромных суммах, которые не предусмотрели чиновники. В то же время, продолжает она, в некоторых медорганизациях до 90% бюджета уходит на зарплаты.

"Даже тонометр и градусник не могут купить. Большие задолженности по пенсионным отчислениям, по медикаментам, комуслугам. Некоторые больницы сокращали штаты, отправляли работников в отпуска без содержания, плановые операции переносили на следующий год. Представляете, кто-то полгода ждёт, чтобы ему прооперировали грыжу", - приводит примеры представитель законодательного органа.

Она неоднократно предлагала Минздраву и вовсе отменить линейную шкалу. Однако на озвученный запрос получила от чиновников формальный ответ. О нововведении же медики узнали не заблаговременно, а их просто, подчеркивает парламентарий, поставили перед фактом.

"Мы бьём в колокола. На наши запросы от профильного ведомства идут отписки, ничего конкретного. Например, на вопрос, почему применяется линейная шкала, они отвечают, что такое линейная шкала. (…) Да, их право вводить лимит. Но они должны были предупредить в начале года, что будет применяться шкала. Они это сделали в конце апреля, то есть, за февраль, март и апрель задним числом. Услуги оказаны, люди потратили деньги, реактивы, труд врача. Всё это не оплачено", - обращает внимание мажилисвумен.

После, по её словам, чиновники решили провести мониторинг и выделить дополнительное финансирование. Но он породил новые споры.

"Мониторинг как провели? Ровно на сумму, на которую внедрена линейная шкала, наложили штраф. Проблема в том, что ФСМС сам проводит тендер, сам распределяет средства, сам проводит проверки и накладывает штрафы. Здесь огромное поле деятельности для коррупции. Есть комитет качества медицинских услуг. Это его полномочия. Например, организация выполнила услуги на 70 миллионов тенге. По линейной шкале снимают эти 70 миллионов", - поясняет депутат.

При этом в фонде постоянно отчитываются о приписках, которые они обнаруживают во время проверок. Нурумова же считает, что эти данные преувеличены. А медикам приходится работать с ещё сырой информационной системой.

"Говорят о приписках, но они есть в каждой отрасли. Проблема в несовершенстве электронной системы, например, такой как "DamuMed". Где- то интернет слабый, данные врачи заносят ночью или в другой день. Люди требуют обследования, а лимит исчерпан. Принцип "деньги идут за пациентом" не работает. Годового финансирования хватит до сентября, а в конце года лечение плановых больных перенесут на следующий год, больные вынуждены будут ждать. К нам обращаются со всех регионов. И из Алматинской, Актюбинской, Атырауской областей, Абай, Улытау - везде ситуация серьезная. Главврачи не могут открыто об этом говорить, но такое ощущение, что все делается для того, чтобы усложнить работу врачей и медорганизаций. Внедряются барьеры, препятствия", - возмутилась депутат.

Она предлагает Минздраву пересмотреть перечень бесплатных услуг, учитывая возникший дефицит и нехватку финансирования.

Между тем, в стране до сих пор не интегрированы между собой свыше 30 существующих медицинских информационных систем. Поэтому проконтролировать, признают в Минздраве, каждый выделенный на медпомощь населению тенге, невозможно.

Что касается линейной шкалы, в ведомстве уверены, поликлиники необоснованно направляют пациентов на дополнительные услуги. Объем оказанных медуслуг соисполнителями доходит до 80%. Поэтому теперь в профильном ведомстве задумались о цифровизации. В планах вести финансовый учет каждого пациента и отслеживать расходы потребителей медицинских услуг на их виртуальных счетах. Подтверждать приемы у врачей люди будут по смс либо QR. Так в фонде надеются отслеживать каждый потраченный тенге.

Пока же в там утверждают, что доступность врачебных приемов, лабораторных анализов и инструментальной диагностики в стране за три года выросла в 7 раз. А медорганизации "приписали" свыше 20 тысяч неполученных медуслуг. Поэтому ограничения и лимиты доказали свою эффективность.

"В начале года перепотребление услуг по стране достигло более 8,5 миллиардов тенге, а весной - пяти миллиардов. Предполагается, что уже в третьем квартале такой проблемы не будет", - ответили в ФСМС.

В том, что казахстанские поликлиники и стационары накопили многомиллиардные долги вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев не видит ничего критичного. Он считает, что это обычная ситуация.

"Эта кредиторская задолженность текущая, вы должны это понимать, это естественно. В зависимости, на какой срок считается. В прошлом году кредиторская задолженность была за 10 миллиардов тенге, это тоже нормально, зависит от закрытия периодов ФСМС и оплаты за оказанные медуслуги, те или иные кредиторские задолженности по зарплате перед работниками, по лекарственным средствам перед "СК Фармация" или другими поставщиками, по коммунальным затратам, они поэтапно закрываются. Мы проговаривали о недофинансировании, но, в целом, ситуация сейчас под контролем", - заявил представитель Минздрава.

Он добавил, что нужен правильный менеджмент и управление деньгами.

"Если видят, что расходы увеличиваются в организации, менеджмент должен где-то "соптимизировать", где- то улучшить работу, где-то увеличить оказание медуслуг, чтобы доходность обеспечить. Это чисто текущий менеджмент. Критический момент - это просроченная кредиторская задолженность, там мы должны смотреть", - считает Султангазиев. При этом он признал, что медорганизациям всё же пришлось изыскать дополнительные ещё 60 миллиардов.

А в ФСМС добавили, что долги государственных медучреждений могут погасить, задействовав средства местных бюджетов.

"Прорабатывается способ погашения кредиторской задолженности государственных медицинских организаций с помощью денег местного бюджета в рамках нормы о дополнительном обеспечении бесплатной медпомощи, предусмотренной Бюджетным Кодексом", - пояснили в ФСМС.

К слову, в Минздраве планируют ввести новую модель финансирования медицинской системы. С 2024 года направляемые в фонд деньги из республиканского бюджета, решено не делить по пакетам ГОБМП (государственного объема бесплатной медицинской помощи) и ОСМС. Средства хотят объединить в единый пул. А изучать потребности населения в медпомощи, планировать и распределять эти средства будет сам фонд. Контролировать же целевое использование бюджетных миллиардов намерены через те же информационные системы в здравоохранении, о несовершенстве которых говорят парламентарии.

С 1 сентября в стране начали действовать новые поправочные коэффициенты к окладам медработников. Их изменили в сторону увеличения из-за того, что, как признали в профильном ведомстве, реального обещанного повышения зарплат ранее в казённых медучреждениях не произошло. Поскольку действовавшие коэффициенты не обеспечивали полноценный рост. При этом, несмотря на то, что повышение зарплат медики должны были ощутить ещё в начале года, перерасчёта за все эти месяцы правительство не предусмотрело. На эти цели Минздрав запросил порядка 36 миллиардов тенге. Деньги рассчитаны до 2025 года.

К слову, сегодня в самом фонде медстрахования аккумулировано уже свыше 3 триллионов тенге. А около 3 миллионов казахстанцев всё ещё остаются вне системы. По мнению экспертов ФСМС, именно большой объём бесплатной медпомощи и сдерживает граждан от страхования своего здоровья. Хотя именно финансирование пакета бесплатной медпомощи выросло менее всего – с 1 до 1, 4 триллиона тенге.