Нет насилию в семье: куда могут обратиться страдающие от скандалов и побоев алматинцы

В Казахстане стартовала акция "16 дней без насилия!". Активные мероприятия по ней стартовали в Алматы. Представители департамента полиции рассказали о том, как поступать горожанам, нуждающимся в помощи, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил замначальника Управления местной полицейской службы Диас Дуанбеков, ежедневно в полицию поступают 10-15 обращений о бытовом насилии. В большинстве случаев конфликты разрешаются по приезду стражей порядка либо происходит отказ от заявления и дальнейших разбирательств.

"Основная роль полиции не допустить совершения преступлений и тяжких последствий. Профилактика является основным рычагом в законодательстве в РК. Имеются инструменты административного и профилактического воздействия. Но большинстве случаев жертвы терпят насилие в семье, пока это не приводит к трагическим последствиям. К примеру, женщина в браке в течение девяти лет, имеет двоих детей. На протяжении семи лет она терпела бытовое насилие от своего супруга, однако в полицию за помощью не обращалась. И только после получения тяжких телесных повреждений написала заявление", – рассказал Дуанбеков.

Спикер призвал женщин не стесняться и обращаться за помощью.

"Мы прибываем и устанавливаем состав правонарушения. Если наносятся телесные повреждения, то возбуждаем административное дело по факту причинения вреда здоровью. Если были побои, наказание тоже предусмотрено. Если был лишь скандал, с агрессором проводим работу. Предусмотрено наказание до 10 суток ареста. Мы берём их на учёт и в течение месяца контролируем поведение", – отметил он.

В этом году в Алматы зарегистрировано свыше 8 000 обращений жертв бытового насилия, 20 процентов агрессоров привлечено к ответственности. Остальные конфликты исчерпаны по приезду наряда полиции. 7 000 человек поставлены на профилактический учёт.

По словам старшего инспектора группы по защите женщин от насилия Управления местной полицейской службы Акботы Абылкасимовой, активное участие в профилактической работе принимают кризисные центры, где работают телефоны доверия по оказанию консультативно-правовой и психологической помощи.

"Мы сотрудничаем с государственным приютом "Жансая", там имеются 50 мест, оказывается полное социальное сопровождение женщин. Волонтёры активно помогают полиции. Их можно найти по адресу проспект Абылай хана, 79", – сообщила старший инспектор группы по защите женщин от насилия Управления полиции Алмалинского района Ларида Сламджанова.

Спикеры напомнили, если вам стало известно о фактах насилия в семье, либо вы стали жертвой такого насилия, об этом нельзя молчать.