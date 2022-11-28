Лента новостей
- Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией - Токаев 22:16 35
- "Каждую проблему пропускаем через себя". О работе фонда "Қазақстан халқына" 21:43 133
- Нет насилию в семье: куда могут обратиться страдающие от скандалов и побоев алматинцы 20:45 236
- Кто платит за тепло дороже всех в Казахстане 20:12 421
- Казахстанка завоевала второе золото на этапе Кубка мира по конькобежному спорту 19:51 380
- Движение транспорта ограничили в семи регионах Казахстана 19:37 430
- Незрячая девочка из Кокшетау свободно владеет казахским, поёт, декламирует стихи и учится на художника 19:18 672
- Акимы Абайской и Актюбинской областей выступили на форуме в Оренбурге 19:15 402
- Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в Казахстане - Токаев 19:06 565
- 17 документов на сумму 23,3 миллиарда тенге подписаны на форуме в Оренбурге 19:00 378
- Часть школьников будут учиться дистанционно из-за непогоды в Караганде 18:54 529
- Казахстан предложил России участвовать в международных транспортно-логистических проектах 18:50 475
- Как Казахстан планирует увеличить транзитный грузопоток, рассказал вице-премьер 18:40 369
- Экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на 15,1% в 2022 году 18:30 377
- В Экибастузе устранили большинство повреждений на теплосетях 18:21 542
- Токаев: Контейнерный хаб на базе морпорта Актау — точка роста в торговле 18:14 477
- Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" 17:56 429
- Токаева в Москве встретили с особыми почестями 17:50 1362
- "Между Казахстаном и Россией достигнут высокий уровень сотрудничества" — Токаев 17:17 562
- Бизнесмена, организовавшего митинг в Астане, арестовали на 15 суток 17:07 2650
- Трассы в Абайской и Восточно-Казахстанской областях перекроют из-за надвигающегося мороза 16:49 1595
- Недовольный пациент вымогал у врача два миллиона тенге в Туркестанской области 16:28 610
- Задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ 15:56 5894
- В работе Казахстанской жилищной компании и МИИР РК установили признаки ограничения конкуренции 15:32 580
- Техпаспорта на недвижимость стали доступны онлайн в Казахстане 15:27 587
- Антикор выявил 72 факта незаконного вмешательства в бизнес 15:25 351
- Морозная свежесть: в Сети появилось видео заснеженного туалета в вагоне "Өскемен-1 - Астана" 15:18 443
- В Казахстане стали чаще производить конину 14:52 439
- В ЕЭК хотят выпустить карты, действующие в странах ЕАЭС и БРИКС 14:36 637
- Котят, брошенных на морозе, спасли павлодарские полицейские 14:18 538
- Житель Актобе продавал удостоверения "сотрудников МВД", распечатанные на обычном принтере 14:06 582
- Общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики создали в Казахстане 13:33 455
- Ряд панельных сессий прошёл на Оренбургском форуме 13:30 430
- Правительство и Генпрокуратура работают над передачей ряда ТЭЦ в госсобственность 13:11 510
- Двух руководителей медцентров задержали за продажу фиктивных справок в Астане 12:56 856
- Жителя Темиртау приговорили к семи годам за пропаганду терроризма 12:56 472
- Объём инвестиций в сектор ВИЭ в Казахстане превысил триллион тенге 12:44 436
- Предвыборная агитация депутатов в сенат парламента РК начнется 24 декабря 12:31 421
- Какие микрорайоны Астаны газифицируют в 2023 году 12:29 545
- Требования к кандидатам в депутаты Сената озвучили в ЦИК 11:51 535
- Поток иммигрантов в Казахстан вырос в полтора раза 11:48 594
- Раскрывать таланты школьников помогает центр "Ақмола дарыны" в Кокшетау 11:37 835
- Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходит в Оренбурге 11:15 530
- Режим ЧП в Экибастузе: подключить к отоплению сегодня планируют ещё 17 домов 11:04 367
- Глава Службы госохраны и председатели двух Агентств сохранили свои должности - Акорда 11:02 452
- Айбек Дадебаев сохранил должность управляющего делами президента 10:47 413
- Сагимбаев переназначен председателем КНБ 10:34 946
- Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года 10:09 521
- Казпочта организовала сбор тёплых вещей и обогревателей для жителей Экибастуза 09:53 578
- Коронавирус выявили у 84 человек в Казахстане за сутки 09:05 494
- Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты 08:18 565
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник проиграл суд 07:49 1024
- В Экибастузе объявили режим ЧС 07:09 884
- Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов 07:00 510
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 06:13 4581
- В Японии намерены производить электричество за счёт снега 05:37 858
- На древнее захоронение наткнулись нефтяники в Мангистау 04:17 779
- Смерть трёхлетней девочки в Алматинской области прокомментировали в прокуратуре 03:14 1217
- Автобус с 40 пассажирами застрял из-за метели в Абайской области 02:32 587
- Беспорядки начались в Брюсселе после поражения Бельгии на ЧМ-2022 01:12 1218
- Должника оштрафовали за наезд на судисполнителя в Костанае 00:41 620
- Детей из соцучреждений Экибастуза направят в учебно-оздоровительные лагеря 27.11.2022 542
- Токаев прибыл в Россию с официальным визитом 27.11.2022 1486
- До 42 градусов мороза и сильный ветер обещают казахстанцам в понедельник 27.11.2022 2577
- Школьники столицы и некоторых регионов Казахстана из-за мороза будут учиться дистанционно 27.11.2022 728
- Ещё одна сенсация на ЧМ-2022 в Катаре: Бельгия проиграла Марокко 27.11.2022 537
- Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023 27.11.2022 531
- Аким Экибастуза: Ситуация на ТЭЦ стабилизировалась 27.11.2022 746
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1078
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 26447
- "Это убийство людей" – ребром поставили вопрос грязной питьевой воды в Кокшетау 27.11.2022 1417
- Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ по футболу в Катаре 27.11.2022 546
- Протесты вспыхнули в Китае из-за коронавирусного локдауна 27.11.2022 1258
- Куда эвакуируют постояльцев социальных учреждений и больниц в Экибастузе 27.11.2022 948
- Оставшиеся без тепла детсады и школы в Экибастузе завтра работать не будут 27.11.2022 612
- Пропавшего в метель пастуха спасли односельчане в Абайской области 27.11.2022 897
- Без тепла в минус тридцать: детей эвакуируют из приюта в Экибастузе 27.11.2022 708
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 761
- Астанчанин обокрал диджея в клубе караоке 27.11.2022 633
- Аварию на ТЭЦ в Экибастузе прокомментировали в Минэнерго 27.11.2022 747
Нет насилию в семье: куда могут обратиться страдающие от скандалов и побоев алматинцы
В Казахстане стартовала акция "16 дней без насилия!". Активные мероприятия по ней стартовали в Алматы. Представители департамента полиции рассказали о том, как поступать горожанам, нуждающимся в помощи, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил замначальника Управления местной полицейской службы Диас Дуанбеков, ежедневно в полицию поступают 10-15 обращений о бытовом насилии. В большинстве случаев конфликты разрешаются по приезду стражей порядка либо происходит отказ от заявления и дальнейших разбирательств.
"Основная роль полиции не допустить совершения преступлений и тяжких последствий. Профилактика является основным рычагом в законодательстве в РК. Имеются инструменты административного и профилактического воздействия. Но большинстве случаев жертвы терпят насилие в семье, пока это не приводит к трагическим последствиям. К примеру, женщина в браке в течение девяти лет, имеет двоих детей. На протяжении семи лет она терпела бытовое насилие от своего супруга, однако в полицию за помощью не обращалась. И только после получения тяжких телесных повреждений написала заявление", – рассказал Дуанбеков.
Спикер призвал женщин не стесняться и обращаться за помощью.
"Мы прибываем и устанавливаем состав правонарушения. Если наносятся телесные повреждения, то возбуждаем административное дело по факту причинения вреда здоровью. Если были побои, наказание тоже предусмотрено. Если был лишь скандал, с агрессором проводим работу. Предусмотрено наказание до 10 суток ареста. Мы берём их на учёт и в течение месяца контролируем поведение", – отметил он.
В этом году в Алматы зарегистрировано свыше 8 000 обращений жертв бытового насилия, 20 процентов агрессоров привлечено к ответственности. Остальные конфликты исчерпаны по приезду наряда полиции. 7 000 человек поставлены на профилактический учёт.
По словам старшего инспектора группы по защите женщин от насилия Управления местной полицейской службы Акботы Абылкасимовой, активное участие в профилактической работе принимают кризисные центры, где работают телефоны доверия по оказанию консультативно-правовой и психологической помощи.
"Мы сотрудничаем с государственным приютом "Жансая", там имеются 50 мест, оказывается полное социальное сопровождение женщин. Волонтёры активно помогают полиции. Их можно найти по адресу проспект Абылай хана, 79", – сообщила старший инспектор группы по защите женщин от насилия Управления полиции Алмалинского района Ларида Сламджанова.
Спикеры напомнили, если вам стало известно о фактах насилия в семье, либо вы стали жертвой такого насилия, об этом нельзя молчать.
-
Trend news
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 06:13 4577
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1078
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 26378
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 761
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 10448
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 6408
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1702
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 870
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3351
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2239
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1338
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1246
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4032
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1652
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35074
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19560
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7968
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4936
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2173
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27397
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42450
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2154
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17179
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4856
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9554
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4107
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3219
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3185
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10119
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42322
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3023
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2612
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12336
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3473
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19867
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4947
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3897
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5201
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9392
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7571
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3478
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11223
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3085
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3166
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3985
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35780
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3945
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5268
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3768
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4860
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5048
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45738
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3483
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59952
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15783
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19462
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4551
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4454
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5495
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5661
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6977
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14896
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8199
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90989
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7033
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6545
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15455
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8717
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5427
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5815
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35580
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6614
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7681
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14776
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13968
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10516
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303201
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 11040
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10320
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27604
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1065
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1125
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1300
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1154
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1345
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1960
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2084
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2214
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2349
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2055
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2442
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2185
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2342
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2319
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2444
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2644
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2466
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2666
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2860
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2863
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3056
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3561
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3887
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3554
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3779
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3679
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3760
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3782
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3587
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4057
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4286
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3998
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22261
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4326
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4179
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4175
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9258
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4922
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14926
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13060
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13076
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13701
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12604
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16995
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13764
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15186
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16153
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15822
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13378
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13805
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31743
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14832
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17544
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13891
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15110
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15726
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17082
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15167
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17155
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16680
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17919
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17752
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34395
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18232
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19238
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18839
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19715
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19661
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29156
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19153
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26482
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37236
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20916
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28246
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25799
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27427
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23513
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25160
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23531
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22970