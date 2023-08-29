Нет финансирования - в Нацгвардии объяснили утепление форменной одеждой теплотрассы в Караганде

Бурное обсуждение в соцсетях вызвало видео, на котором запечатлена теплосеть, замотанная военной экипировкой с надписью "Ұлттық ұлан". В Нацгвардии РК прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

В пресс-службе Регионального командования "Орталық" Национальной гвардии РК пояснили, что использование списанного форменного обмундирования для хозяйственных нужд допустимо.

"Протяженность линии теплоснабжения, обеспечивающей теплом объекты РГУ "Воинская часть 5451" от сетей ТОО "Караганда ЖылуСбыт", составляет 572,81 метра. Последний частичный ремонт линии центрального теплоснабжения выполнялся в 2018 году. Из-за отсутствия достаточного финансирования, производились только работы по частичной замене трубопровода без утепления. В целях экономии бюджетных средств и в соответствии с требованиями руководящих документов, допускается использование списанного форменного обмундирования в виде ветоши для хозяйственных нужд", - сообщили в пресс-службе командования.

Там также отметили, что с местными исполнительными органами уже проработан вопрос о проведении работ по утеплению линии теплоснабжения.

Ранее в ТОО "Теплотранзит Караганда" заявили, что теплотрасса не состоит на балансе компании, а находится в частной собственности, трубопровод должен обслуживаться его владельцем. Именно собственник должен следить за состоянием изоляционного материала на трубах.