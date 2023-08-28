В сети появилось видео теплотрассы в Караганде, обмотанной военной одеждой

Казнет обсуждает кадры из Караганды, на которых теплотрассу обмотали военной одеждой Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео сообщает, что спецодеждой утеплили около двух километров труб, которые ведут в воинскую часть в одном из районов Караганды.

"Теплотрасса, которая идет в воинскую часть в Майкудуке, за 14 микрорайоном, утеплённая вся вот такими вещами вплоть до кепок и шапок", - говорит голос за кадром.

На видео видно, что в качестве утеплителя использовали куртки с надписями "Ұлттық ұлан".

Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментарием в соотвествующие инстанции.