В сети появилось видео теплотрассы в Караганде, обмотанной военной одеждой
Сегодня, 12:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
354Фото: скриншот
Казнет обсуждает кадры из Караганды, на которых теплотрассу обмотали военной одеждой Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz.
Автор видео сообщает, что спецодеждой утеплили около двух километров труб, которые ведут в воинскую часть в одном из районов Караганды.
"Теплотрасса, которая идет в воинскую часть в Майкудуке, за 14 микрорайоном, утеплённая вся вот такими вещами вплоть до кепок и шапок", - говорит голос за кадром.
На видео видно, что в качестве утеплителя использовали куртки с надписями "Ұлттық ұлан".
Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментарием в соотвествующие инстанции.
Самое читаемое
- Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- "Ударил по попе": поведение доставщика в Алматы обсуждают в сети